La partita Mantova – Sudtirol del 24 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata del Girone A di Serie C

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: MANTOVA-SüDTIROL 0-1

SECONDO TEMPO

90′ L’arbitro controlla il proprio cronometro e decreta la fine della partita Mantova – Südtirol. Il punteggio finale è dunque di 0 a 1. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento alle nostre prossime dirette

90′ Gol di Raphael Odogwu. Conclusione vincente e risultato che adesso è il seguente: 0 a 1

55′ Espulsione per Alessio Milillo, doppio giallo al suo indirizzo

46′ Inizia la ripresa di Mantova e Südtirol. Vediamo se i due allenatori hanno cambiato qualcosa nella formazione

PRIMO TEMPO

45′ Basta così per la prima frazione di gioco. Fra qualche minuto saremo pronti a seguire il secondo tempo

1′ Partito il match tra Mantova e Südtirol!

Gentili amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta della gara Mantova – Südtirol

Tabelino

MANTOVA (4-3-3): R. Tosi; L. Checchi, M. Esposito, A. Milillo, E. Panizzi, P. Messori, M. Gerbaudo, E. Piovanello (dal 25′ st U. Zibert), C. De Cenco (dal 37′ st L. Paudice), F. Guccione (dal 36′ st L. Bertini), C. Zappa (dal 11′ st A. Pilati). A disposizione: F. Marone, D. Bianchi, F. Vaccaro, M. Pinton, A. Rihai, R. Bucolo, D. Agbugui, V. Silvestro. Allenatore: Maurizio Lauro.

SUDTIROL (4-3-3): G. Poluzzi; F. De Col, S. Davì (dal 39′ st H. Fink), A. Malomo, G. Zaro, J. Broh (dal 24′ st A. Fabbri), E. Gatto (dal 24′ st M. Moscati), F. Tait, L. Candellone (dal 15′ st D. Casiraghi), M. Fischnaller, M. Rover. A disposizione: G. Meli, K. Vinetot, R. Odogwu, J. Heinz, M. Curto. Allenatore: Ivan Javorcic.

Reti: al 45′ st Raphael Odogwu.

Ammonizioni: al 31′ pt A. Milillo (MAN), al 9′ st A. Milillo (MAN), al 31′ st P. Messori (MAN), al 17′ st C. De Cenco (MAN), al 30′ st F. Guccione (MAN), al 28′ pt A. Malomo (SUD), al 24′ pt L. Candellone (SUD), al 45′ st G. Meli (SUD).

La presentazione del match

MANTOVA – Domenica 24 ottobre, alle ore 17.30, allo Stadio “Danilo Martelli”, andrà in scena Mantova – Sudtirol, incontro valido per l’undicesima giornata del Girone A di Serie B.I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro la Triestina e in classifica e sono tredicesimi (a pari merito con Virtus Verona, Giana Erminio e Seregno), frutto di una vittoria, 6 pareggi e 3 sconfitte. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro il Piacenza e sono secondi a quota 21 punti, a due lunghezze con la capolista Padova ma con una partita da recuperare, con un percorso di 6 partite vinte e 3 pareggiate. Con la settima partita consecutiva a rete inviolata, ottenuta dopo il match infrasettimanale contro il Piacenza, Giacomo Poluzzi e l’FC Südtirol sono entrati nella top 15 della storia della Serie C per la striscia più lunga di partite a rete inviolata. Il record attuale appartiene al Monza, che non prese gol per 11 giornate consecutive tra la 23^ e la 34^ giornata del campionato 1987-1988. Sono 10 i precedenti tra FCS e Mantova: il primo risale alla stagione 2003/04, l’ultimo alla scorsa stagione. Il bilancio è di 5 vittorie altoatesine, 2 virgiliane e 3 pareggi. Al Danilo Martelli in particolare, l’FCS ha raccolto una vittoria nel 2014, una sconfitta e 3 pareggi, l’ultimo dei quali lo scorso anno.

QUI MANTOVA – La squadra lombarda allenata da Maurizio Lauro potrebbe optare per un modulo 4-3-3, con Agbugui, Checchi, Esposito e Milillo. A centrocampo potremmo trovare invece Gerbaudo, Messori e Zibert: tridente d’attacco composto da Bertini, Guccione e Paudice.

QUI SUDTIROL – Javorcic dovrà fare a meno degli infortunati Beccaro e Voltan. Il primo è stato operato martedì scorso al tendine d’Achille e i tempi di recupero si aggirano sui tre-quattro mesi, mentre il secondo, alle prese con un problema muscolare al retto femorale della gamba destra. Potrebbe schierare il modulo 4-3-1-2 con Poluzzi in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Fabbri, Curto, Zaro e Malomo. A centrocampo Broh, Tait e Gatto, alle spalle del trequartista Casiraghi. In avanti Fishnaller ed Odogwu.

Le probabili formazioni di Mantova – Sudtirol

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Agbugui, Checchi, Esposito, Milillo; Gerbaudo, Messori, Zibert; Bertini, Guccione, Paudice. Allenatore: Maurizio Lauro

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi, De Col, Zaro, Malomo, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi; Fischnaller, Rover. Allenatore: Javorcic.

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Mantova – Sudtirol verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Sport (canale 255 digitale terrestre).