Carrarese – Virtus Entella 1-1: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Carrarese – Virtus Entella del 24 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata del Girone B di Serie C

CARRARA – Domenica 24 ottobre, alle ore 17.30, andrà in scena Carrarese – Virtus Entella, incontro valido per l’undicesima giornata del Girone B di Serie B.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: CARRARESE-VIRTUS ENTELLA 1-1 SECONDO TEMPO 90' Finisce qui la nostra diretta con il triplice fischio dell'arbitro. Carrarese – Virtus Entella hanno chiuso le loro ostilità sul punteggio di 1 a 1 73' Goal! Occasione per Daniele Dessena che segna. 1 a 1 56' Rete! Gianluca D'Auria riesce a trovare la via del gol 46' Squadre sul terreno di gioco per il secondo tempo, tutto pronto per ripartire PRIMO TEMPO 45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo tra Carrarese e Virtus Entella. Vi aspettiamo fra qualche istante per vedere come andrà a finire il secondo tempo del match 1' L’arbitro fischia l’inizio della partita tra Carrarese e Virtus Entella!



Si gioca Carrarese - Virtus Entella, siamo pronti a commentare la partita in diretta CARRARESE:. A disposizione:. Allenatore: Antonio Di Natale.



VIRTUS ENTELLA:. A disposizione:. Allenatore: Gennaro Volpe.



Reti: al 11' st Gianluca D'Auria, al 28' st Daniele Dessena.

Formazioni ufficiali

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Grassini, Kalaj, Khailoti, Imperiale; Battistella, Pasciuti, Tunjov; Bramante; D’Auria, Doumbia. A disposizione: Mazzini, Capponi, Santochirico, Semprini, Rota, Girgi, Luci, Figoli, Bertipagani, Energe, Galligani, Infantino. Allenatore: Antonio Di Natale.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Berlocco; Karic, Lipani, Dessena; Schenetti; Magrassi, Lescano. A disposizione: Borra, Bruno, Alesso, Capello, Cicconi, Macca, Di Cosmo, Merkaj, Meazzi. Allenatore: Gennaro Volpe.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla pesante sconfitta esterna per 4-0 contro il Gubbio e in classifica sono noni, a pari merito con la Vis Pesaro, con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Gli ospiti sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro la Vis Pesaro e sono dodicesimi a quota 22 punti con un percorso di 3 partite vinte, 3 pareggiate e 4 perse. “Penso che sia stata una partita a senso unico, -ha dichiarato al termine del match l’allenatore Gennaro Volpe– abbiamo rischiato poco e avuto tante occasioni da gol, purtroppo la palla non è entrata. Sul piano dell’impegno e dell’applicazione non abbiamo nulla da recriminarci. É un momento un po’ così, dobbiamo fare meglio”. A dirigere il match sarà Tommaso Zamagni della sezione di Cesena, coadiuvato dagli assistenti Emanuele De Angelis di Roma 2 e Gilberto Laghezza di Mestre; quarto uomo ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma.

QUI CARRARESE – Di Natale potrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta Mazzini, davanti a lui Grassini, Kalaj, Rota e Imperiale. A centrocampo Tunjov e Pasciuti mezzali, mentre Luci agirà in cabina di regia. In attacco Mazzarani a sostegno di Energe e Infantino.

QUI VIRTUS ENTELLA – Probabile 4-3-1-2 per mister Volpe, con Paroni in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Coppolaro-Silvestre mentre ai lati agiranno Cleur e Karic. A centrocampo Dessena, Paolucci e Cicconi. Sulla trequarti Schenetti, di supporto a Capello e Lescano.

Le probabili formazioni di Carrarese – Virtus Entella

CARRARESE (4-3-1-2) Mazzini, Grassini, Kalaj, Rota, Imperiale; Tunjov, Luci, Pasciuti; Mazzarani; Infantino, Energe. Allenatore Di Natale.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni, Cleur, Coppolaro, Silvestre, Karic, Dessena, Paolucci, Cicconi, Schenetti Lescano, Capello. Allenatore: Volpe

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Carrarese – Virtus Entella verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.