Virtus Francavilla – Catanzaro: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Virtus Francavilla – Catanzaro del 15 novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per l'undicesima giornata del girone C di Serie C, calcio d'inizio alle 17.30

FRANCAVILLA FONTANA – Domenica 15 novembre, allo Stadio Giovanni Paolo II, si giocherà Virtus Francavilla – Catanzaro, gara valida per l’undicesima giornata del campionato del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 17.30.

Cronaca e tabellino in diretta

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla – Catanzaro

I padroni di casa vengono dalla sconfitta di misura rimediata sul campo della Ternana e sono quattordicesimi in classifica con 8 punti. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Teramo e in classifica occupano la quarta posizione a quota 15, a pari merito con Avellino e Turris. La gara si svolgerà a porte chiuse, in osservanza della normativa anti-Covid. Nelle ultime cinque sfide, tra campionato e Coppa Italia, tre sono state le vittorie del Virtus Francavilla, due quelle del Catanzaro.

QUI VIRTUS FRANCAVILLA – La Virtus Francavilla potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-1-1 con Crispino tra i pali e retroguardia composta da Calcagno, Caporale e Pambianchi. In mezzo al campo Zenuni con Di Cosmo e Franco mezz’ali; sulle corsie Giannotti e Nunzella. Sulla trequarti Mastropiero, di supporto all’unica punta Perez.

QUI CATANZARO – Probabile modulo 3-4-1-2 con Branduani in porta e difesa composta da Riccardi, Fazio e Martinelli. In mezzo al campo Verna e Risolo; ai lati Casoli e Contessa. Sulla trequarti Carlini; davanti Evacuo e Di Massimo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-1-1): Crispino; Calcagno, Caporale, Pambianchi; Giannotti, Di Cosmo, Zenuni, Franco, Nunzella; Mastropietro; Perez. Allenatore: Trocini.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani, Riccardi, Fazio, Martinelli, Casoli, Verna, Risolo, Contessa; Carlini, Evacuo, Di Massimo. Allenatore: Calabro.

Dove vedere la partita in streaming

Il match Virtus Francavilla – Catanzaro, valevole per l’undicesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie C.