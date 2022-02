Virtus Francavilla – Fidelis Andria: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Virtus Francavilla – Fidelis Andria di martedì 22 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 22a giornata di Serie C – Girone C

FRANCAVILLA – Alla Nuovarredo Arena, martedì 22 febbraio, alle ore 21:00, andrà in scena Virtus Francavilla-Fidelis Andria, match valido per la ventiduesima giornata di campionato di Serie C – Girone C. Le due squadre si trovano in due situazioni completamente opposte. La Virtus Francavilla vede la testa della classifica, con sette punti di differenza dalla testa della classifica, ma sono solo quattro i punti di distacco dalla seconda, il Catanzaro. La squadra di Francavilla rimane ancorata alla zona playoff, nonostante la sconfitta contro il Catania fuori casa. La Fidelis Andria, invece, è attualmente penultima: la formazione pugliese non vince da fine novembre, dal successo in casa del Messina. In merito ai precedenti, la Virtus Francavilla ha vinto due volte, mentre la Fidelis Andria è ferma ad una vittoria, nell’aprile del 2017; due sono anche i pareggi, entrambi per 1-1.

Le dichiarazioni di Taurino

Le dichiarazioni di Roberto Taurino: “Sarà una partita dura, la Fidelis Andria può vantare dei giocatori importanti come Casoli, Legittimo, Di Piazza o Risolo. La risposta di Virtus Francavilla è dare il massimo, portare avanti le giuste idee ed essere umili. Bisogna continuare su questa strada, giocare con voglia. Saranno indisponibili Perez, Enyan e Tulissi, mentre Caporale è da valutare. A nessun allenatore piace avere così poco tempo per preparare una partita. Con così tante partite da disputare nel giro di pochi giorni bisogna lavorare sulle situazioni fondamentale di ogni partita. Bisogna lavorare sia sull’intensità fisica sia sulla didattica, ma soprattutto sulla prima: per il fatto di avere tante defezioni, al momento bisogna fare qualche sforzo in più“.

L’arbitro di Virtus Francavilla – Fidelis Andria

Il fischietto di Virtus Francavilla-Fidelis Andria, match valido per la ventiduesima giornata di campionato di Serie C – Girone C, sarà affidato a Valerio Maranesi di Ciampino. Assistenti saranno Giacomo Monaco (Termoli) e Nicolò Moroni (Treviglio); quarto uomo sarò Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

La presentazione del match

QUI VIRTUS FRANCAVILLA – Taurino sceglie la difesa a tre per la sua formazione: Delvino, Miceli e Caporale gli interpreti scelti. L’attacco sarà a due, con Patierno e Maiorino, che ha raggiunto quota sei reti in campionato.

QUI FIDELIS ANDRIA – Il nuovo tecnico della Fidelis Andria, Di Bari, ha scelto il 4-3-3 per questo match: Monterisi, Riggio, Legittimo e Nunzella compongono la difesa. Il reparto offensivo è guidato da Di Piazza, bomber della squadra, accompagnato da Ciotti e Sorrentino

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla – Fidelis Andria

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Delvino, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Franco, Tchetchoua, Ingrosso; Maiorino, Patierno. Allenatore: Roberto Taurino

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Saracco; Monterisi, Riggio, Legittimo, Nunzella; Risolo, Gaeta, Bonavolontà; Ciotti, Di Piazza, Sorrentino. Allenatore: Vito Di Bari

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Virtus Francavilla – Fidelis Andria, valida per la giornata 22 del campionato di Serie C – Girone C, sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.