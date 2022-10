Virtus Francavilla – Potenza 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Virtus Francavilla – Potenza di Martedì 4 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaudesimi di finale della Coppa Italia di Serie C 2022-2023

FRANCAVILLA FONTANA – Martedì 4 ottobre, allo Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, la Virtus Francavilla si affronteranno nella gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie C; calcio di inizio alle ore 21. La Virtus Francavilla é reduce dal successo casalingo per 2-1 contro la Fidelis Andria ed é settima a quota 10 punti, con un percorso di tre partite vinte, una pareggiata e due perse, sette gol fatti e sei subiti. Il Potenza viene, invece, dalla sconfitta esterna per 2-0 contro l’Avellino ed é quindicesimo con 5 punti, frutto di cinque pareggi e una sconfitta, cinque reti realizzate e sei incassate. L’ultimo confronto tra lue due compagini risale allo scorso 6 febbraio quando i pugliesi si imposero per 4-1. A dirigere il match saràValerio Vogliacco di Bari, coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Spataro di Rossano e Michele Rispoli di Locri. Quarto Ufficiale Vincenzo Marra di Agropoli.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Formazioni ufficiali di Virtus Francavilla – Potenza

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Romagnoli; Cardoselli, Miceli, Solcia; Cisco, Mastropietro, Risolo, Carella, Minelli; Ekuban, Perez. A diposizione: Milli, Avella, Idda, Giorno, Maiorino, Patierno, Caporale, Ejesi, Tchetchoua, Macca, Murilo, Enyan, Demirdjian. Allenatore: Calabro

POTENZA (4-3-3): Gasparini; Celesia, Armini, Polito, Girasole; Sandri, Riccardi, Laaribi; Del Sole, Belloni, Volpe. A disposizione: Uva, Legittimo, Rillo, Logoluso, Steffè, Verrengia, Caturano, Di Grazia, Masella, Schimmenti. Allenatore: Siviglia

La presentazione del match

QUI VIRTUS FRANCAVILLA – Calabro dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 xon Romagnoli in porta, protetto dalla linea difesnsiva a tre formata da Solcia, Miceli e Caporale. In cabina di regia Risolo con Tchechiua e Mastropietro mentre sulle corsie esterne agiranni Cisco e Carella. Davanti Ekuban e Patierno.

QUI POTENZA – Siviglia dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Gasparini tra i pali e con Polito, Girasole, Legittimo e Rillo pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Logoluso, Sandri e Steffé. Attacco affidato a Caturano, affiancato da Del Sole e Volpe.

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla – Potenza

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Romagnoli; Solcia, Miceli, Caporale; Cisco, Tchetchoua, Risolo, Mastropietro, Carella; Ekuban, Patierno. Allenatore: Calabro.

POTENZA (4-3-3): Gasparini; Polito, Girasole, Legittimo, Rillo; Logoluso, Sandri, Steffé; Del Sole, Caturano, Volpe. Allenatore: Siviglia

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.