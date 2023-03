Virtus Verona – Pergolettese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Virtus Verona – Pergolettese di domenica 26 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34a giornata del girone A di Serie C

VERONA- Domenica 26 marzo 2023, alle ore 17:30, andrà in scena il match Virtus Verona – Pergolettese, partita valida per la 34a giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023. Sfida interessante in Veneto tra due squadre che sono reduci da tre vittorie consecutive con i rossoblu che non perdono addirittura dal 21 gennaio e che si sono riportati prepotentemente in zona Play-off occupando la settima posizione in classifica. La Pergolettese non è ancora matematicamente salva ma è in piena corsa anch’essa per i play-off visto che l’undicesimo posto dista solamente un punto, mentre il Sangiuliano, che staziona in sedicesima posizione, è messo a distanza di sicurezza con sei punti di differenza. La gara sarà affidata al sig. Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo coadiuvato da Barbiero e Cardona, mentre il quarto uomo sarà Cevenini. La gara di andata è terminata la vittoria della Virtus per due reti a zero maturata nel finale grazie alle marcature di Nalini e Juanito Gomez.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VIRTUS VERONA – PERGOLETTESE]

La presentazione del match

QUI VIRTUS VERONA – Fresco schiererà i suoi con il 3-4-1-2. In porta andrà Giacomel mentre la difesa sarà composta da Faedo, Ruggero e Talarico. Daffara e Manfrin saranno gli esterni a centrocampo con Tronchin e Lonardi che completeranno il reparto. Danti agirà alle spalle di Fabbro e Casarotto.

QUI PERGOLETTESE- 3-5-2 per i ragazzi di Villa. Tra i pali ci sarà Soncin, i tre di difesa saranno Piccinini, Arini e Tonoli. Le ali del centrocampo saranno Bariti e Villa con Mazzarani, Artioli, Varas a completare il reparto nel mezzo. Iori e Abiuso formeranno il tandem d’attacco.

Le probabili formazioni di Virtus Verona – Pergolettese

VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Giacomel; Faedo, Ruggero, Talarico; Daffara, Tronchin, Lonardi, Manfrin; Danti; Fabbro, Casarotto. Allenatore: Fresco.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Piccinini, Arini, Tonoli; Bariti, Mazzarani, Artioli, Varas, Villa; Iori, Abiuso. Allenatore: Villa.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Virtus Verona – Pergolettese, valido per la giornata 34a del girone A del campionato di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Gara visibile anche su DAZN. Per gli utenti Sky potranno seguire le azioni salienti all’interno della trasmissione Diretta Gol su Sky Sport 252 e streaming su NOW.