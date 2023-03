Vis Pesaro – Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Vis Pesaro – Virtus Entella del 26 marzo 2023 alle ore 14.30 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata di serie C, girone B

PESARO – Domenica 26 marzo, allo Stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, andrà in scena Vis Pesaro – Virtus Entella, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, Girone B; calcio di inizio previsto per le ore 14.30. Di fronte due squadre in cerca di punti preziosi, se pur con obiettivi diversi: da un lato la salvezza, dall’altro il primo posto e, quindi, la promozione diretta in Serie B. I marchigiani, dopo tre k.o. consecutivi, sabato scorso hanno espugnato il campo della Fermana; sono sedicesimi a quota 33 e a +2 dalla zona retrocessione, con un cammino di sette partite vinte, dodici pareggiate e quattordici perse, ventidue reti realizzate e quarantotto incassate. I biancazzurri, dopo essere caduti pesantemente (4-0) sul campo del Cesena, sono tornati a vincere in casa contro il San Donato. Sono secondi, a -4 dalla capolista Reggiana e a +2 proprio dal Cesena, con 68 punti, frutto di venti successi, otto pareggi e cinque sconfitte, cinquantaquattro gol fatti e ventinove subiti. All’andata finì 2-1 in favore dell’Entella. A dirigere il match sarà Adalberto Fiero della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Mattia Regattieri di Finale Emilia; quarto uomo Filippo Balducci di Empoli. Ospiti dati per favoriti con vittoria quotata mediamente a 1.62.

Le parole di Tascone (Virtus Entella) in vista del match

“Entriamo nella fase calda del campionato, ma il nostro obiettivo deve essere quello di pensare una partita alla volta e cercare di fare più punti possibili –ha dichiarato il centrocampista dell’Entella Simone Tascone in una intervista rilasciata all’emittente locale Radio Aldebaran e riportata dal sito ufficiale del club biancoceleste- in questo girone di ritorno la squadra ha alzato il livello, trovando continuità di prestazioni e risultati. Siamo riusciti ad accorciare sulla capolista Reggiana, ma in questa fase non dobbiamo assolutamente commettere l’errore di fare troppi voli pindarici e di guardare troppo lontano. Domenica, infatti, giocheremo una partita importante, contro una squadra che andrà a caccia di punti salvezza e ha dimostrato anche nell’ultimo gara di avere le carte in regola per raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria. Servirà un’Entella carica, determinata e concentrata per portare via dei punti. La nostra forza come ho detto diverse volte è il gruppo”.

La presentazione del match

QUI VIS PESARO – Brevi dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Farroni tra i pali e con una difesa a tre formata al centro da Gega, Bakayoko e Tonucci. In cabina di regia Di Paola con Aucelli e Valdifiori mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Zoia e St Clair. Davanti Fedato e Gerardi.

QUI VIRTUS ENTELLA – Volpe dovrà fare a meno di Pellizzer, Morosini e Clemenza. Il tecnico biancazzurro dovrebbe confermare il modulo 3-4-1-2 con Borra tra i pali e difesa a tre formata da Parodi, Sariki e Chiosa. In mezzo al campo tenkorang e Rada mentre Tomasselli e Ramirez dovrebbero completare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Favale, di supporto alla coppia di attacco composta da Merkaj e Faggioli.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro – Reggiana

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gega, Bakayoko, Tonucci St Clair, Aucelli, Di Paola, Valdifiori, Zoia, Gerardi, Fedato. Allenatore: Oscar Brevi

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Sariki, Chiosa; Tomaselli, Tenkorang, Rada, Ramirez; Favale; Faggioli, Merkaj. Allenatore: Volpe.

Dove vedere la partita in TV e streaming

