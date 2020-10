Viterbese – Bari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Viterbese – Bari dell’11 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quarta giornata del girone C di Serie C, calcio d’inizio alle 15

VITERBO – Domenica 11 ottobre, allo Stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo si giocherà Viterbese – Bari, gara valida per la quarta giornata del del Girone C del campionato di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 15. La gara sarà diretta dal signor Mario Vigile della sezione di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti Francesco Santi e Dario Garzelli; quarto uomo sarà il signor Eduart Pashuku.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 11 Ottobre, alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca diretta.

Le probabili formazioni di Viterbese – Bari

I padroni di casa provengono dalla sconfitta per 2-1 sul campo del Turris e attualmente sono quattordicesimi in classifica con un solo punto. La squadra pugliese,invece, partita con l’ambizione di centrare la promozione, é la capolista a quota 7 ed é reduce dalla vittoria per 3-2 ottenuta sul campo della Cavese.

La Viterbese potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Daga tra i pali e retroguardia formata da Bianchi, Mbende e Baschirotto. In cabina di regia Bensaja con Salandria e Sibilia mezz’ali; sulle fasce Bezzicheri e Falbo. Davanti Rossi e Tounkara.

Probabile modulo 3-4-3 per la squadra allenata da Vivarini, con Frattali in porta e difesa composta da Celiento, Minelli e Perrotta. A centrocampo Maita e Lollo; sulle corsie Ciofani e Semenzato. Tridente offensivo composto da Marras, Antenucci e Candellon.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Bianchi, Mbende, Baschirotto; Bezzicheri, Salandria, Bensaja, Sibilia, Falbo; Rossi, Tounkara. Allenatore: Maurizi.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Minelli, Perrotta; Ciofani, Maita, Lollo, Semenzato; Marras, Antenucci, Candellon. Allenatore: Vivarini.

