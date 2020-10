Vis Pesaro – Matelica: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Vis Pesaro – Matelica del 11 Ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino del match valevole per la quarta giornata del gruppo B del campionato di Serie C 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 17:30

PESARO – Domenica 11 Ottobre, alle ore 17:30, si giocherà Vis Pesaro – Matelica, match valevole per quarta giornata del gruppo B del campionato di Serie C 2020/2021.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 11 Ottobre, alle ore 16:30 le formazioni ufficiali, dalle 17.30 la cronaca diretta.

La presentazione del match

QUI VIS PESARO – I padroni di casa non hanno iniziato al meglio il loro cammino in campionato. Fino ad ora hanno collezionato solo 1 punto nelle prime tre giornate, pareggiando in casa con la Legnago Salus e perdendo due match consecutivi in trasferta, con Modena e Ravenna. Questa domenica, dovranno affrontare il Matelica, una sorpresa di questo campionato. Per fronteggiare questa mina vagante, il mister Galderisi dovrebbe puntare tutto sul 3-4-1-2 già visto in campo nell’ultimo match contro il Ravenna. Vedremo in azione, molto probabilmente D’Eramo sulla trequarti, alle spalle del tandem offensivo Cannavo-Marchi.

QUI MATELICA – I neo-promossi del Matelica, fino a questo momento, non hanno patito il salto di categoria, dato che hanno imboccato al meglio questo inizio di campionato, conquistando ben due vittorie ed un pareggio, ritrovandosi quindi a guidare la testa della classifica, a pari merito con Carpi e Sudtirol. Con quest’ultima il pareggio, visto nell’ultimo incontro dei marchigiani. Attendendo la gara di domenica, per osservare come proseguirà il cammino del Matelica in questa sua prima sua annata in Serie C, ci concentriamo sul probabile schieramento, un 4-3-3 già visto nelle sfide precendenti, con il tridente d’attacco composto da Leonetti, Moretti e Volpicelli.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro – Matelica

VIS PESARO (3-4-1-2): Puggioni; Farabegoli, Lelj, Pezzi; Nava, Benedetti, Ejjaki, Gennari; D’Eramo; Cannavò, Marchi. Allenatore: Galderisi

MATELICA (4-3-3): Cardinali, Fracassini, Cason, De Santis, Di Renzo, Calcagni, Bordo, Balestrero, Volpicelli, Moretti, Leonetti. Allenatore: Colavitto

STADIO: Tonino Benelli

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Vis pesaro – Matelica, previsto per domenica 11 Ottobre, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Inoltre potrete seguire la cronata del match, minuto per minuto sul nostro sito.