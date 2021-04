Viterbese – Casertana 5-2: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Viterbese – Casertana di Lunedì 12 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35°giornata del Girone C di Serie C

VITERBO – Questa sera, lunedì 12 aprile 2021, riflettori puntati allo stadio Rocchi su Viterbese – Casertana, gara valida per la 35°giornata del Girone C di Serie C. In palio punti preziosi per i playoff: i padroni di casa sono tredicesimi con 36 punti, gli ospiti decimi a quota 43. Pronostico a favore della Viterbese con i bookmakers che quotano questo successo a 2.50 . Nelle ultime cinque gare disputate la Viterbese ha ottenuto 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte realizzando 5 gol e subendone 7 . La Casertana invece ha collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 7. A dirigere la sfida sarà Alberto Fiero di Pistoia, assistito da Abruzzese di Foggia e Spina di PalermoI nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 21:00 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

VITERBESE: Adopo M. (dal 21' st Besea E.), Baschirotto F., Camilleri V. (dal 42' st Bianchi E.), Daga R. (P), Mbende E., Murilo, Palermo S. (dal 22' pt Ammari N.), Salandria F., Simonelli M. (dal 21' st Tassi E.), Tounkara M., Urso O.. A disposizione: Ammari N., Besea E., Bezziccheri D., Bianchi E., Bisogno L. (P), De Santis E., Falbo L., Menghi M., Porru F., Rossi A., Tassi E., Zanon M.



CASERTANA: Avella M. (P), Buschiazzo F., Carillo L., Del Grosso C., Hadziosmanovic C., Icardi S. (dal 22' st Turchetta G.), Matese M. (dal 36' st Longo S.), Matos R. (dal 22' st Castaldo L.), Pacilli M. (dal 22' st Izzillo N.), Rosso S. (dal 1' st Rillo F.), Santoro S.. A disposizione: Bordin A., Castaldo L., Ciriello V., Dekic V. (P), De Vivo D., Izzillo N., Longo S., Polito V., Rillo F., Turchetta G., Varesanovic M., Zivkovic M. (P)



Reti: al 3' pt Mbende E. (Viterbese), al 45 1' pt Murilo (Viterbese), al 19' st Simonelli M. (Viterbese), al 23' st Tounkara M. (Viterbese), al 45' st Tassi E. (Viterbese) al 9' pt Pacilli M. (Casertana), al 11' st Matos R. (Casertana).



Ammonizioni: al 37' pt Camilleri V. (Viterbese), al 3' st Murilo (Viterbese), al 40' st Daga R. (Viterbese) al 31' pt Icardi S. (Casertana).



Espulsioni: al 45 3' pt Del Grosso C. (Casertana).

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Viterbese – Casertana , valevole per Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La partita sarà visibile in chiaro in diretta tv su Raisport (canali 57 e 58 del digitale terrestre) e in live streaming su internet, sul sito di Raisport (www.raisport.rai.it) e sul servizio Raiplay, disponibile sul sito (www.raiplay.it) e sull’app dedicata.

Le dichiarazioni di Maurizi nel pre-gara

Alla vigilia del match che segna il suo ritorno in panchina dopo l’esonero di Taurino, Agenore Maurizi, tecnico della Viterbese, si é detto felice di aver avuto la possibilità di fare di nuovo il suo lavoro e che cercherà di dare il massimo in queste quattro partite. Ha trovato una una squadra serena e questo lo rende fiducioso per il finale di campionato.

Le probabili formazioni di Viterbese – Casertana

Nella Viterbese assenti Markic e Bensaja, Maurizi dovrebbe optare per un 3-5-2 con Daga in porta, in difesa Mbende e Urso ai lati e Porru e Camilleri al centro; a centrocampo Paermo, Salandria e Adopo. Tridente offensivo composto da Murilo, Tounkara e Simonelli. La Casertana potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 con Avella tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Buschiazzo-Carillo e da Hadžiosmanović e Del Grosso ai lati. A centrocampo Izzillo, Santoro e Icardi. Attacco compostoda Pacilli, dal rientrante Castaldo e Turchetta.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Porru, Camilleri, Urso; Palermo, Salandria, Adopo; Murilo Tounkara, Simonelli. Allenatore: Maurizi.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Izzillo, Santoro, Icardi; Pacilli, Castaldo, Turchetta. Allenatore: Guidi.