Volley femminile, Finale Nazionale Giovanile U14 a Campobasso

ROMA – Dopo un’approfondita analisi e valutate tutte le soluzioni possibili, la Federazione Italiana Pallavolo comunica che la Finale Nazionale Giovanile Under 14 femminile, originariamente in programma dal 16 al 21 maggio a Cesena e in seguito rinviata a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, si disputerà a Campobasso dal 2 all’8 luglio, al termine dell’AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni 2023. La decisione è arrivata dopo la presa d’atto che al momento a Cesena non sussistono le condizioni necessarie per far svolgere la manifestazione. Allo stesso tempo la FIPAV annuncia che nel 2024 verrà assegnata a Cesena una Finale Nazionale Giovanile. Per quanto riguarda la Finale Under 14 femminile 2023, resta invariata la formula e a tutte le società qualificate verrà quindi permesso di concludere il lungo percorso iniziato nei mesi scorsi.