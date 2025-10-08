Volley, i Campioni del Mondo ricevuti da Meloni a Palazzo Chigi

Le Nazionali azzurre del volley premiate a Palazzo Chigi dalla Premier Meloni dopo l’incontro con Mattarella. Emozioni, maglie autografate e tricolori

ROMA – Dopo l’appuntamento con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le Nazionali azzurre Campioni del Mondo si sono recate a Palazzo Chigi per ricevere il saluto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Grazie mille per le straordinarie emozioni che ci avete regalato. Siete stati ospiti del Capo dello Stato, e per voi questa è sicuramente una giornata importante e da ricordare. Questi doni rappresentano tanto: sono i colori che avete difeso e rappresentato nel migliore dei modi, e che siete riusciti, con orgoglio, a portare in cima al mondo”.

Presenti all’incontro, insieme alla Premier Meloni, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Nel corso della cerimonia, la capitana Anna Danesi e il vicecapitano Simone Anzani hanno consegnato a Giorgia Meloni le maglie e il pallone autografati da tutti gli atleti. La Premier, da parte sua, ha invece donato due tricolori a ciascuna nazionale.