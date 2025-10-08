Voti fantacalcio e highlights di Udinese-Cagliari, per la 6° giornata di Serie A 2025/2026: Caprile è il migliore del match

UDINE – Nella sesta giornata di Serie A 2025/2026, Udinese e Cagliari si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1 che lascia entrambe le squadre con qualche rimpianto. A decidere il match sono le reti di Borrelli nel primo tempo e Kabasele nella ripresa, ma il vero protagonista è stato Elia Caprile, portiere del Cagliari, autore di una prestazione da incorniciare.

Elia Caprile è stato il protagonista assoluto del match. Il portiere del Cagliari ha blindato la porta con una serie di interventi decisivi, soprattutto nella ripresa quando l’Udinese ha alzato il baricentro alla ricerca del gol vittoria. Reattivo sulle conclusioni di Kamara e Davis, sicuro nelle uscite e impeccabile nella gestione del pallone, Caprile ha mostrato grande maturità e leadership.

Il suo voto fantacalcio di 7 è il più alto del match e riflette una prestazione da portiere completo: riflessi, posizionamento e personalità. In un Cagliari che ha sofferto a tratti, è stato lui a tenere in piedi la squadra, meritandosi il titolo di migliore in campo.

I migliori per squadra

Udinese

Goglichidze (6.5): preciso in copertura e propositivo in fase di spinta, tra i più continui.

Kabasele (6.5): segna il gol del pareggio con un colpo di testa potente e si distingue per solidità difensiva.

Solet (6.5): autore dell'assist, guida la retroguardia con personalità e buone letture.

Atta (6.5): dinamico e ordinato, dà equilibrio al centrocampo e si fa notare per intensità.

Kamara, Karlstrom, Davis (6): prestazioni regolari, utili alla manovra.

Cagliari

Caprile (7): migliore in campo. Decisivo con almeno tre interventi fondamentali, salva il risultato e trasmette sicurezza.

Borrelli (6.5): segna il gol del vantaggio con un bel movimento in area, sempre pericoloso.

Mina, Deiola, Prati, Folorunsho (6): prestazioni solide, tengono il centrocampo compatto e gestiscono bene il possesso.

Palestra (6): attento in fase difensiva, si propone con continuità.

UDINESE: Sava R. 5.5, Goglichidze S. 6.5, Kabasele C. 6.5 (dal 22′ st Bertola N. 5.5), Solet O. 6.5, Zanoli A. 6 (dal 41′ st Ehizibue K. s.v.), Piotrowski J. 6 (dal 41′ st Zarraga O. s.v.), Karlstrom J. 6, Atta A. 6.5, Kamara H. 6, Zaniolo N. 5.5 (dal 33′ st Bayo V. 5), Davis K. 6. A disposizione: Bayo V., Bertola N., Buksa A., Ehizibue K., Ekkelenkamp J., Gueye I., Lovric S., Miller L., Modesto R., Padelli D., Palma M., Venuti G., Zarraga O., Zemura J. Allenatore: Runjaic K..

CAGLIARI: Caprile E. 7, Palestra M. 6, Pedro J. 5, Mina Y. 6 (dal 20′ pt Adopo M. 6), Obert A. 6 (dal 37′ st Cavuoti N. s.v.), Deiola A. 6, Prati M. 6, Folorunsho M. 6, Esposito Se. 5.5 (dal 38′ st Pavoletti L. s.v.), Felici M. 5 (dal 1′ st Di Pardo A. 5.5), Borrelli G. 6.5 (dal 27′ st Luvumbo Z. 6). A disposizione: Adopo M., Cavuoti N., Ciocci G., Di Pardo A., Idrissi R., Kilicsoy S., Luperto S., Luvumbo Z., Mazzitelli L., Pavoletti L., Sarno V. Allenatore: Pisacane F..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 13′ st Kabasele C. (Udinese) , al 25′ pt Borrelli G. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 27′ st Zaniolo N. (Udinese) al 21′ pt Felici M. (Cagliari), al 4′ st Obert A. (Cagliari).

Recupero: 2′ pt, 5′ st

I Migliori: Atta, Caprile