Volley, Serie A1 e SuperLega: le dirette del 29-30 novembre 2025

Il 29 e 30 novembre torna lo spettacolo della pallavolo italiana: 8ª giornata SuperLega e 12ª giornata Serie A1 Tigotà in diretta su VBTV

MILANO – Cresce l’attesa per un nuovo weekend di grande pallavolo con l’8ª giornata della SuperLega Credem Banca e la 12ª giornata della Serie A1 Tigotà. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, accessibile da smart TV e dispositivi digitali. Gli abbonati potranno seguire anche highlights, interviste esclusive e contenuti speciali dedicati ai protagonisti della pallavolo italiana.

Serie A1 Tigotà

La penultima giornata di andata prenderà il via sabato 29 novembre alle 15:30 con Honda Cuneo Granda Volley vs Igor Gorgonzola Novara. In serata, alle 20:30, Bartoccini-Mc Restauri Perugia ospiterà la capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

Domenica 30 novembre il programma sarà ricco: alle 15:30 Wash4Green Monviso Volley vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, mentre alle 17:00 si giocheranno quattro incontri in contemporanea: Numia Vero Volley Milano vs Eurotek Laica UYBA, Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Il Bisonte Firenze vs Bergamo e Cbf Balducci HR Macerata vs Savino Del Bene Scandicci (questi ultimi tre in esclusiva su VBTV).

SuperLega Credem Banca

Sabato 29 novembre alle 20:00 la SuperLega proporrà il match Vero Volley Monza vs Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Domenica 30 novembre, alle 17:00, due sfide in esclusiva su VBTV: Cucine Lube Civitanova vs MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Sonepar Padova vs Rana Verona. Alle 18:00 si completerà la giornata con Sir Susa Scai Perugia vs Cisterna Volley, Valsa Group Modena vs Yuasa Battery Grottazzolina (entrambe in esclusiva VBTV) e Allianz Milano vs Itas Trentino.

PROGRAMMA

SuperLega Credem Banca

Sabato 29 novembre

Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza

In diretta dall’Opiquad Arena di Monza ore 20:00

Telecronaca: Rudy Palermo, Luca Tagliabue

Esclusiva su VBTV

Domenica 30 novembre

Cucine Lube Civitanova – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

In diretta dal Palasport di Civitanova Marche ore 17:00

Telecronaca: Gianluca Pascucci

Esclusiva su VBTV

Sonepar Padova – Rana Verona

In diretta dal Kioene Arena di Padova ore 17:00

Telecronaca: Alessandro Salmaso

Esclusiva su VBTV

Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina

In diretta dal Palasport G. Panini di Modena ore 18:00

Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli, Fabrizio Monari

Allianz Milano – Itas Trentino

In diretta dall’Unipol Forum di Milano ore 18:00

Telecronaca: Lorenzo Castiglia, Giorgio Goldoni

Esclusiva su VBTV

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 18:00

Telecronaca: Diego Anselmi

Serie A1 Tigotà

Sabato 29 novembre

Honda Cuneo Granda Volley – Igor Gorgonzola Novara

In diretta dal Palazzo dello Sport di Cuneo ore 15:30

Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 20:30

Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea

Domenica 30 novembre

Wash4Green Monviso Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ore 15:30

Telecronaca: Matteo Chiarenza, Giancarlo Dametto

Numia Vero Volley Milano – Eurotek Laica Uyba

In diretta dall’Allianz Cloud di Milano ore 17:00

Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio

Omag-Mt San Giovanni In Marignano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

In diretta Palasport di Cervia ore 17:00

Telecronaca: Mauro Mancini, Laura Melandri

Esclusiva su VBTV

Il Bisonte Firenze – Bergamo

In diretta Pala BigMat di Firenze ore 17:00

Telecronaca: Stefano Del Corona

Esclusiva su VBTV

Cbf Balducci Hr Macerata – Savino Del Bene Scandicci

In diretta da Fontescodella di Macerata ore 17:00

Telecronaca: Andrea Angeletti

Esclusiva su VBTV