Volley Show: weekend decisivo di SuperLega e A1 su VBTV

SuperLega e Serie A1 Tigotà accendono il weekend: big match, sfide decisive e dirette su VBTV con contenuti esclusivi e programmazione completa

Il weekend della grande pallavolo italiana entra nel vivo con un doppio turno ad alta intensità tra SuperLega Credem Banca e Serie A1 Tigotà, protagoniste di una due giorni che promette spettacolo e partite decisive per la corsa playoff. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, disponibile su un numero record di smart TV e arricchita da highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti del volley italiano.

Serie A1 Tigotà: penultima giornata di fuoco

La Regular Season femminile entra nella fase più calda con la 12ª giornata di ritorno. Si parte sabato 14 febbraio alle 20:30 con Eurotek Laica Uyba – Numia Vero Volley Milano, anticipo che apre un turno ricchissimo.

Domenica 15 febbraio sarà una maratona di volley:

16:00 – Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Bartoccini-Mc Restauri Perugia

– Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Bartoccini-Mc Restauri Perugia 17:00 – Cinque match in contemporanea, tre dei quali in esclusiva su VBTV : Megabox Vallefoglia – Wash4Green Monviso Volley Reale Mutua Chieri ’76 – Omag-Mt San Giovanni in Marignano (VBTV) Bergamo – Il Bisonte Firenze (VBTV) Savino Del Bene Scandicci – Cbf Balducci Hr Macerata (VBTV)

– Cinque match in contemporanea, tre dei quali : 18:00 – Igor Gorgonzola Novara – Honda Cuneo Granda Volley

Il programma completo è disponibile su volleyballworld.com.

SuperLega Credem Banca: sfide pesanti e Verona sotto i riflettori

La 9ª giornata di ritorno maschile si apre sabato 14 febbraio alle 18:00 con due match:

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena

Vero Volley Monza – Sonepar Padova (esclusiva VBTV)

Domenica 15 febbraio prosegue con:

17:00 – Itas Trentino – Yuasa Battery Grottazzolina (VBTV) e Cisterna Volley – Cuneo

– Itas Trentino – Yuasa Battery Grottazzolina (VBTV) e Cisterna Volley – Cuneo 18:00 – Sir Susa Scai Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano – Rana Verona (VBTV)

Grande attenzione proprio su Rana Verona, reduce dalla storica conquista della Del Monte Coppa Italia, un successo che rende ancora più interessante la sfida contro Milano.