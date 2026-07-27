WCQ’27: gli Azzurri convocati per il Training Camp di Folgaria

Il percorso della Nazionale verso la FIBA World Cup 2027 entra in una fase decisiva. Dopo le due importanti vittorie di luglio in Islanda e in casa contro la Lituania, l’Italia si prepara ad affrontare un doppio impegno che potrebbe già indirizzare la qualificazione mondiale. La prima finestra della seconda fase dei Qualifiers si aprirà con la trasferta di Tuzla, dove gli Azzurri affronteranno la Bosnia Erzegovina il 28 agosto (ore 20.00, diretta DAZN, Sky Sport e Now), e si chiuderà il 31 agosto a Pesaro con la sfida alla Serbia (ore 19.30, diretta DAZN, Sky Sport e Now). Le informazioni sul ticketing della gara alla Vitrifrigo Arena saranno comunicate nei prossimi giorni.

Convocazioni e programma di lavoro

Il Commissario Tecnico Luca Banchi ha selezionato 16 giocatori per le attività della Nazionale dal 10 al 31 agosto.

Dal 10 agosto saranno presenti a Folgaria: Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Sal Niang, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Nicola Akele, Alessandro Pajola, John Petrucelli.

Dal 14 agosto si uniranno al gruppo: Nico Mannion, Stefano Tonut, Niccolò Melli, Simone Fontecchio, Darius Thompson, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Giovanni Emejuru.

Lo staff tecnico ha inoltre convocato otto atleti invitati al Training Camp per partecipare agli allenamenti: Alfredo Boglio, Stefano Conte, Matteo Gherardini, Marco Restelli, Riccardo Salvioni, Willis Tio Tiagande, Lorenzo Vanin, Mauro Zacchigna.

Tutti gli allenamenti a Folgaria saranno aperti al pubblico. Il programma potrà subire modifiche in base alle esigenze dello staff.

Trentino Basket Cup e amichevoli

La fase di lavoro sull’Alpe Cimbra si concluderà con la Trentino Basket Cup, che vedrà l’Italia affrontare l’Estonia sabato 22 agosto alla BTS Arena di Trento (ore 19.30, diretta Sky Sport).

Grazie a un incrocio di calendari eccezionale, a Trento scenderà in campo anche la Nazionale Senior femminile, impegnata venerdì 21 agosto in un’amichevole contro la Cina (ore 19.30, BTS Arena, diretta Sky Sport). Le Azzurre di coach Andrea Capobianco parteciperanno al Mondiale di Berlino dal 4 al 13 settembre. Sono disponibili online tutte le informazioni sui biglietti delle due gare.

La formula dei Qualifiers

La FIBA World Cup 2027 (Doha, Qatar, 27 agosto – 12 settembre 2027) vedrà la partecipazione di 32 squadre, di cui 12 europee qualificate attraverso i FIBA European Qualifiers. Il torneo coinvolge le 24 squadre che hanno disputato EuroBasket 2025 e altre 8 provenienti dai Pre-Qualifiers.

Primo turno: 8 gruppi da 4 squadre, con gare di andata e ritorno. Le prime tre di ogni gruppo accedono alla seconda fase.

8 gruppi da 4 squadre, con gare di andata e ritorno. Le prime tre di ogni gruppo accedono alla seconda fase. Secondo turno: 24 squadre suddivise in 4 gruppi da 6 (accoppiamenti A-B, C-D, E-F, G-H). Si portano con sé i risultati ottenuti nella prima fase. Si giocano gare di andata e ritorno contro le squadre non già affrontate.

24 squadre suddivise in 4 gruppi da 6 (accoppiamenti A-B, C-D, E-F, G-H). Si portano con sé i risultati ottenuti nella prima fase. Si giocano gare di andata e ritorno contro le squadre non già affrontate. Qualificazione: le prime tre classificate di ciascun gruppo ottengono il pass per il Mondiale.

L’Italia arriva alla seconda fase con un bilancio positivo e con la consapevolezza che le sfide di agosto rappresentano uno snodo fondamentale nel cammino verso Doha.