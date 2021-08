West Ham – Leicester City: dove vedere la diretta live e risultato

La partita West Ham – Leicester del 23 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata di Premier League

LONDRA – Lunedì 23 agosto, alle ore 21, all’Olympic Stadium di Londra, si giocherà West Ham – Leicester City, incontro valido per la seconda giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 2-4 contro il Newcastle e attualmente in classifica sono noni con 3 punti: hanno vinto tutte le ultime cinque sfide. Tre punti anche per gli ospiti, reduci dal successo casalingo di misura contro il Wolverhampton:nelle ultime cinque gare hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI WEST HAM – Il West Ham dovrebbe scendere il campo con il modulo 4-3-2-1 con Fabiansi tra i pali e difesa composta al centr da Dawon e Ogbonna e ai lati da Coufal e Creswell. In mezzo al campo Rice e Soucek; sulla trequarti Bowen, Fornals e Benrahma, di supporto all’unica punta Antonio

QUI LEICESTER CITY – Probabile modulo speculare per il Leicester City con Schmeichelin porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Vestergaard-Soyuncu, e ai lati da Perieira e Castagne. In mezzo al campo Ndidi e Tielemans; sulla trequarti Perez, Maddison e Barnes, di supporto all’unica punta Vardy.

Le probabili formazioni di West Ham – Leicester City

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Fornals, Benrahma; Antonio. Allenatore: Moyes.

LEICESTER CITY (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Vestergaard, Soyuncu, Castagne; Ndidi, Tielemans; Perez, Maddison, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro West Ham – Leicester City, valido per la seconda giornata di Premier League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football (live anche in 4K HDR con Sky Q satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.