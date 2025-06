Women’s EuroBasket 2025, Italia-Serbia: esordio a Bologna

BOLOGNA – L’attesa dunque è finita. Domani la Nazionale Femminile fa il suo esordio nel FIBA Women’s EuroBasket 2025 affrontando al PalaDozza di Bologna la Serbia: diretta televisiva su Rai Sport, DAZN, Sky SportUno e Arena a partire dalle ore 21.00. Alle 17.30 l’altra sfida del girone B vedrà in campo Slovenia e Lituania.

La 40esima edizione del Campionato Europeo si gioca dal 18 al 29 giugno, per la prima volta in quattro Paesi diversi: oltre a Bologna, le altre sedi sono Brno, Amburgo e il Pireo anche per la fase finale. Le prime due classificate dei quattro gironi accedono ai Quarti di finale (24-25 giugno), che si giocheranno in Grecia insieme al resto della fase finale. Semifinali il 27 giugno, Finali il 29.

Le Azzurre arrivano a questo appuntamento dopo un mese di raduno e ben sette amichevoli giocate (4 vinte, 3 perse): il gruppo ha saputo reagire nel modo migliore all’infortunio di Matilde Villa ed è cresciuto in consapevolezza e qualità del gioco partita dopo partita. Oggi lo staff tecnico coordinato da coach Capobianco ha comunicato l’ultimo “taglio” e definito quindi il roster ufficiale che parteciperà all’Europeo: Valeria Trucco è stata autorizzata a lasciare il raduno di Bologna.

Così coach Capobianco alla vigilia dell’esordio: “Le qualità della Serbia sono note e riconosciute, a livello offensivo attaccano l’area con continuità da situazioni di uno contro uno per poter prendere buoni tiri sotto canestro ma anche dal perimetro: ricorrente è anche l’utilizzo del pick’n’roll, che spesso vede protagonista Yvonne Anderson, giocatrice che conosciamo bene e che è stata protagonista del campionato italiano e in Euroleague. Dovremo essere bravi a perdere pochi palloni, per limitare la loro transizione e per costringerle a lavorare tanto in difesa sui nostri giochi. E’ fondamentale il valore di ogni singolo possesso, nella gestione del nostro attacco e soprattutto a rimbalzo. E’ una sfida che potrebbe decidersi nei dettagli, dobbiamo aggredire la partita e non subirla”.

A rappresentare l’Italia, oltre alla Nazionale di coach Capobianco, ci sarà anche Silvia Marziali, che dirigerà le gare del gruppo di Brno in Cechia.

Sono sette i precedenti con la Serbia, solo due le vittorie delle Azzurre, una delle quali ottenuta proprio nell’ultima occasione in cui l’Italia ha ospitato un Europeo: a Ortona l’1 ottobre 2007 la squadra di coach Gianni Lambruschi si impose 64-43. L’ultimo incrocio tra le due Nazionali invece è amaro e risale al 17 giugno 2021, quando all’esordio del Women’s EuroBasket che si giocò a Valencia le Azzurre si arresero 81-86 alla Serbia dopo un overtime e dopo aver dominato la partita per larghi tratti.

La Serbia ha vinto l’Europeo nel 2015 e nel 2021, tante delle stelle protagoniste di quei trionfi non ci sono più e ora il punto di riferimento è certamente Yvonne Anderson, esterna con doppio passaporto vista anche in Italia con la maglia della Reyer Venezia.

La corsa al pre-Mondiale

Sono otto i posti riservati all’Europa ma due sono stati già assegnati a Cechia e Ungheria, vincitrici l’estate scorsa dei due tornei dei Pre-Qualifying Tournament. I posti rimanenti sono dunque cinque, più la Germania Paese ospitante e appunto Cechia e Ungheria. Ovviamente, se Germania e/o Cechia dovessero entrare nelle prime sei, si aprirebbe altri slot.

L’Italia e l’Europeo Femminile

L’Italia torna a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo, in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia, nel 1974 della Sardegna, nel 1981 delle Marche, nel 1985 del Veneto, nel 1993 dell’Umbria e nel 2007 dell’Abruzzo.

Il Medagliere

L’Italia ha vinto il primo Campionato Europeo della storia, quello che si giocò a Roma nel 1938. Le altre due medaglie sono arrivate a Cagliari nel 1974 (Bronzo) e nel 1995 a Brno con l’Argento vinto dalla squadra allenata da Riccardo Sales e che in campo tra le altre vedeva anche Catarina Pollini, ancora oggi prima tra le Azzurre per presenze (252) e punti (3.903).

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite va dai 31 ai 51 euro.

Per acquistare i biglietti è sufficiente collegarsi a questo link e poi inserire il codice Promo “EUROFIP” prima di effettuare il pagamento. Gli sconti sono validi fino a esaurimento posti dei singoli Settori. Con una sola transazione è possibile acquistare fino a 25 biglietti.