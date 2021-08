Young Boys – CFR Cluj 3-1: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Young Boys – CFR Cluj del 10 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato. Dove vedere il match valido per il ritorno del terzo turno di Champions League

BERNA – Questa sera, martedì 10 agosto, alle ore 20.30, allo Stade de Suisse Wandkorf di Berna, si giocherà Young Boys – CFR Cluj, incontro valido per il ritorno del terzo turno preliminare della Champions League 2021/2022. Gli svizzeri, in campionato, nelle prime tre partite hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta; nel percorso di qualificazione alla Champions hanno già eliminato lo Slovan Bratislava. I rumeni, invece, hanno vinto tutte e quattro le partite giocate in campionato mentre sono arrivati a questa fase della qualificazione dopo aver battuto il Lincoln. Passaggio del turno tutto da giocare perché la gara di andata si é chiusa sul risultato di 1-1.

RISULTATO IN DIRETTA: BSC YOUNG BOYS-CFR CLUJ 3-1 SECONDO TEMPO 46' Sostituzione per CFR Cluj entra in campo Denis Alibec 46' Termina qui la partita di Rúnar Sigurjónsson che abbandona il rettangolo di gioco 46' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Jonathan Rodriguez 46' Esce dal campo Guessouma Fofana per CFR Cluj 46' Al via la ripresa dell'incontro tra BSC Young Boys e CFR Cluj, ben trovati con la nostra cronaca PRIMO TEMPO 45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo tra BSC Young Boys e CFR Cluj. Vi aspettiamo fra qualche istante per vedere come andrà a finire il secondo tempo del match 42' Attenzione! Gol di Jordan Siebatcheu bravo a realizzare , assist di Meschack Elia. Adesso siamo sul risultato di 3 a 1 26' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Rúnar Sigurjónsson 26' Cartellino giallo all'indirizzo di Michel Aebischer 25' Attenzione! Gol di Nicolas Ngamaleu bravo a siglare . Adesso siamo sul risultato di 2 a 1 23' Jordan Siebatcheu in gol! Il calciatore con un perfetto colpo di testa supera il portiere, varia il risultato, ora siamo 1 a 1 4' Gol di Billel Omrani! Superato il portiere e varia il risultato. Adesso siamo 0 a 1 1' Partito il match tra BSC Young Boys e CFR Cluj!



BSC YOUNG BOYS: Guillaume Faivre; Mohamed Camara, Cédric Zesiger, Ulisses Garcia, Silvan Hefti, Michel Aebischer, Christopher Martins, Nicolas Ngamaleu, Meschack Elia, Christian Fassnacht, Jordan Siebatcheu. A disposizione: Leandro Zbinden, Abdullah Laidani, Nicolas Bürgy, Quentin Maceiras, Jordan Lefort, Marvin Spielmann, Vincent Sierro, Miralem Sulejmani, Alexandre Jankewitz, Fabian Rieder, Wilfried Kanga, Felix Mambimbi. Allenatore: David Wagner.



CFR CLUJ: Giedrius Arlauskis; Cristian Manea, Mateo Sušić, Rachid Bouhenna, Camora, Mike Cestor, Rúnar Sigurjónsson (dal 1' st Jonathan Rodriguez), Guessouma Fofana (dal 1' st Denis Alibec), Adrian Păun, Billel Omrani, Ciprian Deac. A disposizione: Cristian Bălgrădean, Otto Hindrich, Daniel Graovac, Denis Ciobotariu, Iasmin Latovlevici, Anas Tahiri, Ovidiu Hoban, Cătălin Itu, Valentin Costache, Gabriel Debeljuh. Allenatore: Marius Şumudică.



Reti: al 4' pt Billel Omrani, al 23' pt Jordan Siebatcheu, al 25' pt Nicolas Ngamaleu, al 42' pt Jordan Siebatcheu.



Ammonizioni: al 26' pt Michel Aebischer (BSC), al 26' pt Rúnar Sigurjónsson (CFR).

La presentazione del match

QUI YOUNG BOYS – La squadra svizzera dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Von Balmoos in porta, pacchetto difensivo composto da Hefti e Lefort sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Camara e Zesiger. A centrocampo Ngamaleu, Aebischer e Martins. Sulla trquarti Fassnacht, di supporto alla coppia di attacco formata da Elia e Siebatcheu.

QUI CFR CLUJ – Probabile modulo 4-4-2 per il CFR Cluj con Arlauis in porta, pacchetto difensivo composto da Manea e Camora sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Cestor e Bouhenna. A centrocampo Sigurjonsson e Susic; sulle fasce Hobar e Omrani. Davanti Debeljuh e Paun.

Le probabili formazioni

YOUNG BOYS (4-3-1-2) – Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Ngamaleu, Aebischer, Martins, Fassnacht; Elia, Siebatcheu

CFR CLUJ (4-4-2) – Arlauskis; Manea, Cestor, Bouhenna, Camora; Hoban, Sigurjonsson, Susic; Omrani, Debeljuh, Paun

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Young Boys – CFR Cluj valido per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League 2021/2022, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.