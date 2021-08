Rangers – Malmo 1-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Rangers – Malmo del 10 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato. Dove vedere il match valido per il ritorno del terzo turno di Champions League

GLASGOW – Questa sera, martedì 10 agosto, alle ore 21, all’Ibrox Stadium di Glasgow, si giocherà Rangers – Malmo, incontro valido per il ritorno del terzo turno preliminare della Champions League 2021/2022. Gli svizzeri, in campionato, nelle prime due partite hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta. Gli svedesi, invece, dopo quattordici giornate, sono in testa alla classifica dell’Allsvenskan con 30 punti a pari merito con lo Djurgarden, mentre sono arrivati a questa fase della qualificazione dopo aver eliminato l’HJK. All’andata il Malmo ha vinto per 2-1.

Cronaca diretta e tabellino in tempo reale

[AGGIORNA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: RANGERS FC-MALMö FF 1-0 18' Marcatura per Alfredo Morelos per Rangers FC con un tiro vincente di testa, assist di Ryan Kent! 1' Il direttore di gara da inizio alla partita!



Rangers FC – Malmö FF in campo, siamo pronti a commentare l'incontro nella speranza di divertici assieme RANGERS FC: Allan McGregor; James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun, Borna Barišić, Steven Davis, Joe Aribo, Scott Arfield, Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Wright. A disposizione: Robbie McCrorie, Jay Hogarth, Calvin Bassey, Filip Helander, Jack Simpson, Nathan Patterson, John Lundstram, Ianis Hagi, Stephen Kelly, Cedric Itten, Fashion Sakala. Allenatore: Steven Gerrard.



MALMö FF: Johan Dahlin; Niklas Moisander, Anel Ahmedhodžić, Lasse Nielsen, Søren Rieks, Oscar Lewicki, Anders Christiansen, Bonke Innocent, Jo Inge Berget, Antonio Čolak, Veljko Birmančević. A disposizione: Melker Ellborg, Marko Johansson, Eric Larsson, Felix Beijmo, Noah Eile, Erdal Rakip, Markus Björkqvist, Malik Abubakari, Peter Gwargis, Adi Nalić, Sebastian Nanasi. Allenatore: Jon Dahl Tomasson.



Reti: al 18' pt Alfredo Morelos.

Allan McGregor; James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun, Borna Barišić, Steven Davis, Joe Aribo, Scott Arfield, Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Wright.Robbie McCrorie, Jay Hogarth, Calvin Bassey, Filip Helander, Jack Simpson, Nathan Patterson, John Lundstram, Ianis Hagi, Stephen Kelly, Cedric Itten, Fashion Sakala.Steven Gerrard.Johan Dahlin; Niklas Moisander, Anel Ahmedhodžić, Lasse Nielsen, Søren Rieks, Oscar Lewicki, Anders Christiansen, Bonke Innocent, Jo Inge Berget, Antonio Čolak, Veljko Birmančević.Melker Ellborg, Marko Johansson, Eric Larsson, Felix Beijmo, Noah Eile, Erdal Rakip, Markus Björkqvist, Malik Abubakari, Peter Gwargis, Adi Nalić, Sebastian Nanasi.Jon Dahl Tomasson.al 18' pt Alfredo Morelos.

La presentazione del match

QUI RANGERS – La squadra scozzese dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Mc Gregor in porta, pacchetto difensivo composto da Tavernier e Barisic sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Goldson e Helander. A centrocampo Davids e Aribo; sulle fasce Lundstram e Hagi. Davanti Morelos e Kent.

QUI MALMO – Probabile modulo 4-3-3 per il Malmo con Dahlin in porta, pacchetto difensivo composto da Lewichi e Moisander sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ahmedhodzic e Nielsen. A centrocampo Rieks, Innocent e Birmancevic. Tridente offensivo formato da Christiansen, Berget e Colak.

Le probabili formazioni

RANGERS (4-4-2) – McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Lundstram, Davis, Aribo; Hagi, Morelos, Kent

MALMO (4-3-3) – Dahlin; Lewicki, Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Rieks, Innocent, Birmancevic, Christiansen, Berget; Colak

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Rangers – Malmo valido per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League 2021/2022, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.