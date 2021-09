Young Boys – Manchester United: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Young Boys – Manchester United del 14 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la prima giornata del Gruppo F di Champions League

BERNA – Martedì 14 settembre, alle ore 18:45, andrà in scena Young Boys–Manchester United, incontro valido per la prima giornata del Gruppo F di Champions League 2021/2022. La partita interesserà indirettamente anche l’Atalanta di Gasperini, inserita insieme al Villareal nel raggruppamento dei Red Devils. I campioni di Svizzera non sono partiti benissimo in campionato, ma nell’ultimo turno hanno liquidato la capolista Zurigo con un sonoro 4-0. C’è la volontà di sterzare la stagione e di rappresentare qualcosa in più di una semplice Cenerentola in campo internazionale. Di contro Ronaldo e compagni, in grado di battere il Newcastle in Premier League con un netto 4-1. Il fuoriclasse portoghese ha esordito all’Old Trafford con una doppietta ed ha intenzione di continuare a segnare anche in Champions. Le due squadre si sono affrontate nei gironi della massima competizione europea anche nella stagione 2018/19: allora fu doppio successo inglese (0-3 in Svizzera e 1-0 in Inghilterra), stavolta ci sarà partita? Lo spera mister Wagner, Solskjaer non sarà dello stesso avviso.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI YOUNG BOYS – Wagner dovrebbe affidarsi al 4-4-2. Fra i pali Von Ballmoos, davanti a lui Maceiras, Camara, Zesiger e Garcia. A centrocampo Fassnacht, Martins Pereira, Aebischer e Ngamaleu. In attacco Elia e Siebatcheu.

QUI MANCHESTER UNITED – Solskjaer risponde con il 4-2-3-1. In porta De Gea, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Shaw. A centrocampo Pogba e Fred, alle spalle dei tre trequartisti: James, Bruno Fernandes e Sancho. Unica punta Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Young Boys-Manchester United

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Maceiras, Camara, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Martins Pereira, Aebischer, Ngamaleu; Elia, Siebatcheu. Allenatore: Wagner

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; James, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Solskjaer

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per martedì 14 settembre alle ore 18:45, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport ed in streaming su Sky Go, Infinity + e su NOW. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.