Zorya – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Zorya – Roma del 30 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il Gruppo C di Conference League

ZORYA – Giovedì 30 settembre alle ore 21 si giocherà Zorya – Roma, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo C di Conference League 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Skrypnyk che ha esordito nella competizione perdendo in casa del Bodo Glimt. In campionato, lo Zorya viene da un successo esterno ed in classifica occupa la quarta posizione con 17 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mourinho che ha cominciato questa competizione vincendo contro il CSKA Sofia. In campionato, la Roma viene dalla sconfitta nel derby contro la Lazio ed in classifica occupa la quarta posizione, insieme alla Fiorentina, con 12 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto

Giovedì 30 settembre alle ore 20.00 le formazioni ufficiali, dalle ore 21.00 la cronaca con commento della partita.

La presentazione del match

QUI ZORYA – Skrypnyk dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Matsapura in porta, pacchetto difensivo composto da Snurnitsyn e Khomchenovskiy sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Cvek e Vernydub. A centrocampo Nazaryna e Buletsa in cabina di regia con Kochergin e Gromov sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Sayyadmanesh e Kabaev.

QUI ROMA – Mourinho dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Ibanez e Calafiori sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Smalling e Kumbulla. A centrocampo Diawara e Villar in cabina di regia mentre davanti spazio a Carles Perez, Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Borja Mayoral.

Le probabili formazioni di Zorya – Roma

ZORYA (4-4-2): Matsapura; Snurnitsyn, Cvek, Vernydub, Khomchenovskiy; Kochergin, Nazaryna, Buletsa, Gromov; Sayyadmanesh, Kabaev. Allenatore: Skrypnyk

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Villar; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. Allenatore: Mourinho

STADIO: Slavutyč Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Zorya – Roma, valido per la seconda giornata del Gruppo C di Conference League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Zorya – Roma in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su DAZN. Sarà possibile vedere il match tra lo Zorya di Viktor Skrypnyk e la Roma di Josè Mourinho tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match della Slavutyč Arena sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football. Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto.