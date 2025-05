1° Torneo internazionale AIA AeQuilibrium Cup Women Elite

MODENA – È stata presentata oggi, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, la prima edizione di AIA AeQuilibrim Cup Women Elite, torneo internazionale di pallavolo femminile in programma a Modena, al PalaPanini, dal 23 al 25 maggio.

A firmare il torneo è AeQuilibrium, il brand di casa AIA che porta sulle tavole degli italiani gusto ed equilibrio. Premium Partner della Federazione Italiana di Pallavolo e prodotto ufficiale delle Nazionali azzurre, il brand sostiene l’eccellenza di uno sport da sempre simbolo di passione, determinazione e spirito di squadra, valori che AeQuilibrium sostiene e in cui si riconosce.

La Nazionale femminile campione Olimpica, dopo le prime due uscite stagionali di Novara e Milano, sarà dunque impegnata nella città emiliana per questo importante torneo internazionale che vedrà la partecipazione, insieme all’Italia, anche delle Nazionali di Olanda, Germania e Turchia. In campo scenderanno quattro tra le migliori nazionali europee, pronte a darsi battaglia in sfide dal grande valore tecnico. Tutte le gare dell’Italia saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport e Discovery+.

L’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite darà al CT Julio Velasco importanti indicazioni in vista dell’avvicinamento alla Volleyball Nations League in programma a partire dal 4 giugno.

Nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, i relatori della giornata sono stati: il Coordinatore Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, il vicepresidente federale Massimo Sala, il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il Responsabile Marketing Salumeria Avicola e Uova AIA Fulvio Faletra, e l’ex campionessa azzurra Maurizia Cacciatori, oggi in veste di Ambassador della Federazione Italiana Pallavolo.

La conferenza stampa, moderata dal giornalista Fabrizio Monari, è stata aperta dal Coordinatore Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi: “La Regione Emilia-Romagna vanta una lunga collaborazione con la FIPAV, che ci consente di accogliere collegiali delle nazionali giovanili e seniores, manifestazioni dedicate ai più piccoli come il Volley S3 e grandi eventi internazionali di pallavolo, sitting volley e beach volley. Crediamo fortemente nel valore dello sport, che per noi rappresenta la promozione della salute, inclusione, socialità, educazione e crescita collettiva. Lo sport di alto livello, inoltre, produce effetti positivi sia diretti che indiretti, sui territori interessati. Eventi come questo contribuiscono ad alimentare il concetto di ‘Sport Valley’, con cui promuoviamo lo sport come motore di sviluppo per la Regione. Un grazie al Comune di Modena, alla Federazione e ai suoi ambassador, come Maurizia Cacciatori, campionessa straordinaria. Un ringraziamento anche ai partner e agli sponsor che sostengono il torneo: la loro disponibilità è sempre importante per garantire la qualità e il successo di eventi di questo livello”.

La parola è poi passata al vicepresidente federale Massimo Sala: “Iniziamo finalmente la stagione delle nazionali, una stagione importante perché portiamo dietro l’eredità delle vittorie dell’anno 2024. Abbiamo già cominciato con i test match di Novara e Milano e ora abbiamo questo quadrangolare a Modena. Ci aspettiamo una risposta più che positiva dal territorio, proprio perché questa città è una culla del volley. L’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite ci preparerà ai prossimi eventi internazionali, ma anche ad inserire molte giocatrici giovani che abbiamo il dovere di far crescere. Ringrazio i partner istituzionali che ci permettono di organizzare questi eventi: la Regione Emilia Romagna, il Comune di Modena, i nostri Comitati Regionali e Territoriali, Modena Volley ed AeQuilibrium. Va sottolineato che il brand AeQuilibrium, non è solo sponsor delle nazionali azzurre, ma anche di tantissime altre iniziative legate allo sport giovanile”.

A intervenire è stato poi il Responsabile Marketing Salumeria Avicola e Uova AIA, Fulvio Faletra: “Dare il nostro nome a un torneo di questo livello è per noi motivo di grande emozione. È un ulteriore tassello che amplia la collaborazione di AeQuilibrium con la FIPAV, iniziata quattro anni fa e rinnovata recentemente fino al 2028. Crediamo profondamente nella pallavolo italiana e in ciò che può offrire: è uno sport che unisce, che fa crescere e ispira. Siamo orgogliosi di sostenere questa disciplina, ora anche attraverso l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite”.

Infine, è stato il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti a prendere la parola: “Siamo felici di poter ospitare a Modena una manifestazione di così alto livello e di accogliere, dopo undici anni dal Campionato del Mondo femminile, un grande evento internazionale che questa volta vede anche la partecipazione della nazionale femminile di pallavolo. Questa è una città e un’amministrazione che investe molto sullo sport per i giovani e quindi quella dei prossimi giorni sarà un’occasione importante per promuovere uno sport molto radicato nel cuore dei modenesi. Desidero ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo per aver scelto Modena per questo importante quadrangolare che si giocherà al PalaPanini, un luogo simbolo della pallavolo italiana, nell’anno in cui Giuseppe Panini avrebbe compiuto 100 anni. E ringrazio il Modena Volley e il suo direttore sportivo Andrea Sartoretti, presente oggi in sala, che hanno supportato lo sforzo organizzativo per realizzare questo importante appuntamento”.

Infine a prendere la parola è stata l’Ambassador FIPAV Maurizia Cacciatori: “Per me è un orgoglio essere qui in veste di Ambassador FIPAV. Presentare un evento che si giocherà a Modena, città dove ho sempre disputato partite bellissime, è ancora più emozionante. La nazionale femminile deve confermarsi dopo la splendida stagione dello scorso anno, ma al tempo stesso anche investire sulle giovani atlete che trasmettono a tutti gli appassionati grandissimi valori. Sono sicura che le azzurre faranno del loro meglio in questo torneo e che regaleranno al pubblico match di grande spessore. Sarà un inizio straordinario per le nostre campionesse olimpiche”.

È stato, infine, presentato il calendario delle gare e comunicati i dettagli sulla biglietteria.

AIA AeQuilibrim Cup Women Elite

Calendario gare

23 maggio 2025

ore 16:30: Germania-Turchia

ore 20:00: Italia-Olanda

24 maggio 2025

ore 16:30: Germania-Olanda

ore 20:00: Italia-Turchia

25 maggio 2025

ore 14:00: Turchia-Olanda

ore 17:00: Italia-Germania

Palinsesto TV

23 maggio, ore 20, AIA AeQuilibrium Cup Women Elite (Modena): Italia-Olanda su Rai Sport e Discovery+

24 maggio, ore 20, AIA AeQuilibrium Cup Women Elite (Modena): Italia-Turchia su Rai Sport e Discovery+

25 maggio, ore 17, AIA AeQuilibrium Cup Women Elite (Modena): Italia-Germania su Rai Sport e Discovery+

BigMat Finali Nazionali Giovanili U17M e U16F: al via le gare ad Alba Adriatica e Agropoli

Concluse le prime due finali nazionali giovanili targate BigMat, U19 maschile a Termoli (CB) e U18 femminile a Costa Degli Dei (VV), è ora il turno delle categorie under 17 maschile e under 16 femminile. Alba Adriatica (TE), nota località balneare abruzzese, ospiterà il torneo maschile, mentre Agropoli (SA), che accoglierà per la sesta volta una finale nazionale, darà lustro a quello femminile. Entrambe le manifestazioni si disputeranno da martedì 20 a domenica 25 maggio.

LA FORMULA

E’ prevista una prima fase di qualificazione, con 16 squadre divise in quattro gironi da quattro. Al termine di questa, le prime dei quattro gironi otterranno il pass per la Fase Finale, alla quale hanno già avuto accesso in dodici (qualificatesi al primo posto delle prime 12 regioni, secondo il ranking quantitativo).

La Fase Finale prevede quindi quattro gironi da quattro squadre, con gare in programma nella giornata di giovedì e nella mattinata di venerdì. Le prime due classificate di ogni girone avranno accesso ai Quarti di Finale, in programma nella mattinata di sabato 17 maggio; le vincenti si incontreranno nelle semifinali del pomeriggio. I titoli tricolore verranno assegnati nella finalissima di domenica.

Tutte le gare delle Finali Nazionali Giovanili di Alba Adriatica (TE) e di Agropoli (SA) saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube. Il sito finalinazionali.federvolley.it darà, invece, ampio risalto alle gare che si svolgeranno a partire dal 20 maggio con news in tempo reale e gallery fotografiche da tutti i campi.

UNDER 17 MASCHILE

GIRONI FASI DI QUALIFICAZIONI

GIRONE A (Palazzetto dello Sport comunale – Alba Adriatica)

Kioene Padova – Veneto

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo – Piemonte

Tecno Mec School Perugia – Umbria

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Calabria

GIRONE B (Palasport Comunale – Tortoreto)

Consar Ravenna – Emilia Romagna

Conteco Check Vero Volley Monza – Lombardia

EnergyTime Spike Devils Campobasso – Molise

STS Volley Bolzano – Trentino

GIRONE C (Palazzetto dello Sport – Martinsicuro)

Itas Trentino – Trentino

Sportisola&terrasini – Sicilia

Viteria 2000 Academy Prata di Pordenone – Friuli Venezia Giulia

Volley Montichiari – Lombardia

GIRONE D (Palestra Comunale – Nereto)

Elisa Volley Pomigliano – Campania

Pallavolo Olbia – Sardegna

Polisportiva Rinascita Lagonegro – Basilicata

Sck KK Roma – Lazio

Squadre già Qualificate alla Fase Finale: Volley Treviso (Veneto); Allianz Diavoli Rosa (Lombardia); Sant’Anna Volley (Piemonte/Valle D’Aosta); Romeo Volley Meta (Campania); Cucine Lube Civitanova (Marche); Materdomini Volley (Puglia); Marino Pallavolo Bulls CV (Lazio); Team Work GGP Catania (Sicilia); Pallavolo Bologna (Emilia-Romagna); Colombo Volley Genova (Liguria); Invicta Volleyball (Toscana); Montorio-Torrione (Abruzzo).

UNDER 16 FEMMINILE

GIRONI FASI DI QUALIFICAZIONI

GIRONE A (Pala Di Concilio – Agropoli)

Argentario Progetto Vollei Blu – Trentino

Gada Pescara Project – Abruzzo

Pallavolo Jonica – Calabria

Pallavolo Tor Sapienza Volley Friends Roma – Lazio

GIRONE B (Palagreen – Agropoli)

Bartoccini School Volley Perugia – Umbria

Bracco Pro Patria Volley Milano – Lombardia

Sportandgo Paladonbosco Pallavolo Genova – Liguria

US Torri Volley – Veneto

GIRONE C (Palacilento – Torchiara)

ASP Montelupo Pallavolo – Toscana

Delfina Volley School – Molise

Gogne Aosta Volley – Valle D’Aosta

Volley Brianza Est – Lombardia

GIRONE D (Palestra Comunale – Capaccio Scalo)

Asci Villa Bebe’ – Basilicata

Club76 Playasti – Piemonte

Neways Vap Piacenza – Emilia-Romagna

Synergy V. F.lli Garbin – Veneto

Squadre già Qualificate alla Fase Finale: Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia); Pallavolo Collemarino (Marche); Velleyro’ Casal De’ Pazzi (Lazio); Catania Azzurra Volley (Sicilia); Imoco Volley (Veneto); Penisola Volley World (Campania); Cus Cagliari (Sardegna); Prenatal Vero Volley Monza (Lombardia); Savino Del Bene Scandicci (Toscana); CGV In Volley Piemonte (Piemonte); Chions Fiume Volley (Friuli Venezia Giulia); Moma Anderlini (Emilia-Romagna).