Squalificati in Primavera 1 2024/2025 dopo la 38° giornata

Tre giornate di squalifica per Agbonifo del Verona, una per Ngana della Juventus, Del Pino dell’Udinese, Meconi del Genoa, Nwanchukwu del Verona e Sulev del Cagliari

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gara Soc. MONZA – Soc. HELLAS VERONA

Il Giudice sportivo,

letto il referto arbitrale della gara Monza – Hellas Verona del 17 maggio 2025 manda alla Procura Federale perché, compiuti i doverosi accertamenti in ordine ai fatti accaduti al termine della gara al rientro negli spogliatoi ed ai comportamenti tenuti dai tesserati riferiti dagli Ufficiali di gara, relazioni a questo Giudice ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti al Giudice sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

AGBONIFO Richi (Hellas Verona): per avere, al termine della gara, mentre si trovava ancora sul terreno di giuoco, rincorso un avversario e, raggiuntolo, spinto violentemente facendolo cadere in terra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NGANA Valdes (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DEL PINO Lorenzo (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MECONI Edoardo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NWACHUKWU Samuel John (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SULEV Ivan Stoyanov (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

PERINI Giovanni (Cesena)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

DOMANICO Saverio (Monza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

NENE Stephen (Monza)

OTTAVA SANZIONE

LUPINETTI Tommaso (Monza)

SETTIMA SANZIONE

ROSSI Gianluca (Genoa)

SESTA SANZIONE

BUSOLINI Alessandro (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CARBONE Filippo (Genoa)

SULEJMANI Flavio (Lazio)

TERZA SANZIONE

PERRUCCI Vincenzo (Milan)

VENTURINI Matteo (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

COCCHI Matteo (Internazionale)

MARTINEZ CROUS Bruno (Juventus)

PRIMA SANZIONE

SCUTO Leonardo (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

ZILIO Andrea (Cremonese)

TERZA SANZIONE

LANGELLA Matteo (Cagliari)

MIANI Arthur Alexandr (Monza)

PRIMA SANZIONE

LUCCHINI Matteo (Cremonese)

NORDVALL Sven Ossian (Bologna

b) DIRIGENTI

AMMONITI

SECONDA SANZIONE