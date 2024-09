108° GranPiemonte: percorso e squadre partecipanti

Partenza da Valdengo e arrivo a Borgomanero per un totale di 182 km decisamente mossi, specialmente nella seconda metà di gara

TORINO – Svelata a Torino, presso il Grattacielo della Regione Piemonte, l’edizione numero 108 del GranPiemonte presented by Crédit Agricole che si disputerà il prossimo 10 ottobre su un percorso rinnovato che porterà i corridori da Valdengo a Borgomanero. Saranno 24 i team che si daranno battaglia lungo i 182 km di corsa, impreziosita dalla partecipazione di 15 UCI World Teams in quello che sarà l’ultimo step di avvicinamento prima dell’ultima Classica Monumento dell’anno, Il Lombardia. Il trofeo che verrà consegnato nelle mani del vincitore del 108° GranPiemonte presented by Crédit Agricole

Il percorso del Granpiemonte presented by Crédit Agricole

108a edizione della corsa lungo un tracciato sostanzialmente pianeggiante nella prima parte (oltre 100 km) e poi mosso, articolato e con diverse difficoltà altimetriche fino al circuito finale. La prima parte, dopo il passaggio in Biella e Candelo, si snoda su strade di pianura tra le risaie a cavallo del Sesia. Giunti a Varallo inizia la sequenza di salite rappresentate dal Passo della Colma e dalle salite di Cremosina e di Traversagna. Dopo il passaggio sulla linea di arrivo si percorre un circuito (1 giro) di circa 11 km.

Ultimi km

Ultimi 11 km ondulati su strade di media larghezza. Ultimo chilometri in falsopiano leggermente a salire. Da sinistra Sergio Bossi, Marina Chiarelli, Alessia Cigana – in rappresentanza del Comune di Valdengo – e Paolo Bellino

Dichiarazioni

Marina Chiarelli, Assessore allo Sport e post olimpico, Pari opportunità e politiche giovanili della Regione Piemonte: “Il GranPiemonte è un viaggio attraverso le bellezze e le peculiarità del nostro territorio. Ogni curva o salita raccontano una storia di tradizione e innovazione. Questo evento è un’opportunità unica per promuovere la cultura e le eccellenze piemontesi su un palcoscenico internazionale. Tuttavia, attrarre grandi eventi è solo il primo passo; il vero impegno è mantenerli nel tempo e renderli parte integrante del nostro tessuto regionale. È in questa direzione che stiamo lavorando, per accrescere la nostra credibilità e consolidare il Piemonte come sede privilegiata di appuntamenti sportivi di rilievo. Una credibilità che è fondamentale non solo per attrarre nuove iniziative, ma soprattutto per garantire una programmazione solida e sostenibile negli anni a venire”.

Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport: “Con il GranPiemonte ritornano le classiche autunnali di RCS Sport in un territorio nel quale il ciclismo è spesso e volentieri protagonista come lo hanno dimostrato in questi anni la doppia Grande Partenza del Giro d’Italia dal Piemonte, gli arrivi della Milano-Torino e i passaggi di corse come il Giro Next Gen. Il rapporto con la Regione è più che consolidato e crediamo che questo connubio possa crescere ancora grazie al ritorno che i nostri eventi, che godono di un’esposizione mediatica globale, offrono in termini di visibilità. Ci aspettiamo una corsa di livello, dovuta all’ampia partecipazione di squadre WorldTour in quella che è la settimana che chiuderà il calendario 2024 di corse targate RCS Sport”.

Roberto Pella, Sindaco di Valdengo: “Ringrazio la Regione Piemonte e RCS Sport per l’ospitalità e per la grande attenzione rivolta a questa meravigliosa gara che é la GranPiemonte. Da Sindaco di Valdengo, prima ancora che come Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, sono felice e onorato che questa edizione possa partire dal mio comune: stiamo investendo da molto tempo su questo sport, convinti che sia l’emblema del sacrificio, della tenacia, della passione e vetrina delle bellezze paesaggistiche e storiche del nostro Paese. A Valdengo si é disputato per dieci anni con grandi campioni professionisti il Circuito del Castello, nel 2014 e nel 2017 siamo stati comune di partenza di tappa del Giro d’Italia e nel 2023 del Giro-E. Grazie al Presidente Cirio e alla Vicepresidente Chiorino e buon GranPiemonte 2024”.

Sergio Bossi, Sindaco di Borgomanero: “Borgomanero è una città di grande tradizione ciclistica – è sufficiente ricordare i nomi di Domenico Piemontesi e Lino Fornara – è lieta di ospitare il GranPiemonte 2024. E’ un anno importante per la nostra città dal punto di vista sportivo: a giugno abbiamo avuto una tappa del Giro Next Gen 2024 ed ora questo importante appuntamento che corona un’annata densa di manifestazioni su due ruote. A tutti gli appassionati di ciclismo auguriamo di emozionarsi al passaggio degli atleti”.

Le squadre

15 UCI WorldTeams

ALPECIN-DECEUNINCK

ARKEA-B&B HOTELS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

COFIDIS

EF EDUCATION – EASYPOST

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ – WANTY

LIDL-TREK

MOVISTAR TEAM

RED BULL – BORA – HANSGROHE

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

TEAM JAYCO ALULA

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

UAE TEAM EMIRATES

9 UCI ProTeams

BINGOAL WB

CORRATEC VINI FANTINI

ISRAEL – PREMIER TECH

LOTTO DSTNY

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TEAM POLTI KOMETA

TUDOR PRO CYCLING TEAM

UNO-X MOBILITY

VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’