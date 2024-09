Israele – Italia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Israele – Italia di Lunedì 9 settembre 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 2a giornata di UEFA Nations League

BUDAPEST – Lunedì 9 settembre l’Italia, alla “Bosznik Arena” di Budapest, l’Italia affronterà Israele per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League. Si gioca in Ungheria, (in campo neutro. per motivi di sicurezza dopo lo scoppio del conflitto israelo-palestiniano); calcio di inizio alle ore 20.45.

Le due squadre sono state inserite nel Gruppo 2 della League A. Nella prima giornata Israele ha perso 3-2 contro il Belgio mentre l’Italia ha vinto in rimonta contro la Francia con lo stesso risultato. Dopo la falsa partenza, a Parigi, la Nazionale di Spalletti prima ha pareggiato con Dimarco e poi ha sorpassato i transalpini grazie alle reti di Frattesi e Raspadori

L’ultimo confronto tra le due rappresentative risale al 5 settembre del 2017 quando, nelle qualificazioni per i Mondiali, una rete di Immobile regalò i tre punti agli Azzurri. Italia data favotita anche questa volta, con il segno “2” quotato mediamente 1.30.

Cronaca e tabellino della partita

RISULTATO IN DIRETTA: ISRAELE - ITALIA Lunedì 9 settembre dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Spalletti alla vigilia a Vivo Tv

“Domani è tempo di conferme perché, seppur di bellissima fattura, una vittoria non basta per dire che ormai sei quello lì. Bisogna dare seguito al risultato e ai buoni comportamenti della partita di venerdì. Ho visto tante cose belle, con la Francia abbiamo ottenuto una vittoria che fa bene a tutti, meritando l’attenzione della stampa. Sono fiducioso di poter riproporre il calcio fatto vedere nell’ultima partita. Una Nazionale come l’Italia – sottolinea Spalletti – avrà sempre venti giocatori per comporre una squadra forte. Questi presupposti ci saranno sempre, al netto del periodo. Magari bisogna essere bravi a capire i momenti, ad esempio in questo periodo qui non abbiamo il vero purosangue da un punto di vista tecnico-calcistico, non abbiamo Baggio, Del Piero o Totti. Ma ne abbiamo tanti che sanno fare molte cose, che sanno adattarsi, un calcio di sentimento e di sacrificio. E queste cose possono fare la differenza. Si torna ad essere più disponibili, a prendersi le responsabilità di squadra. Venerdì più che squadra siamo stati fratelli che hanno composto una squadra e quella è la chiave che trova la soluzione a qualsiasi difficoltà”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà lo slovacco Ivan Kruzliak, coadiuvato dagli assistenti connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor, quarto uomo Peter Kralovic. Al Var ci sarà il polacco Tomasz Kwiatwkoski, assistito dallo slovacco Michal Ocenas.

I convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

La presentazione del match

COME ARRIVA ISRAELE – Ben Simon dovrebbe afffidarsi al modulo 3-4-2-1 con Gerafi tra i pali e con una difesa a tre formata da Nachmias, Shlomo e Gandelman. In mezzo al campo Lavi e Abu Fani mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Jehezkel e Gropper. Unica punta Khakaili, supportata da Gloukh e Solomon.

COME ARRIVA L’ITALIA – Mancherà Calafiori dopo il trauma contusivo del polpaccio sinistro riportato nel contrasto con Dembélé nella partita contro la Francia.Spalletti dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-1-1 con Donnarumma in porta e con una difesa a tre formata da Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni. In cabina di regia Fagioli con Ricci e Pellegrini mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Fagioli e Udogie.Tra le 1linee Raspadori, a sostegno dell’unica punta Kean.

Le probabili formazioni di Israele – Italia

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Simon.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Fagioli, Ricci, Pellegrini, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta: