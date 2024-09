11^ Rally Terra di Argil: i risultati della gara

Positivo il “Terra di Argil” per il brindisino e il tarantino, qualificati per Genova, e per l’equipaggio frusinate Cecere-Cardillo

E’ stata una gara avvincente fino all’ultimo l’11^ Rally Terra di Argil, aggiudicata per meno di mezzo secondo da uno straordinario Minchella in coppia con Ischero e certamente memorabile. In quel di Pofi la scuderia Max Racing si è presentata per racimolare gli ultimi punti utili per la qualificazione alle finali di Coppa Italia Rally ACI Sport e l’obiettivo è stato raggiunto, dal tarantino di Sava Nunzio Fanelli e dal navigatore di Manfredonia Saverio Cotrufo che, nonostante qualche piccola noia tecnica al volante della Fiat 500 Abarth Racing Start Plus di proprietà, sono riusciti a concludere la corsa.

Con la prenotazione in Liguria già in tasca prima della trasferta nel Lazio, il brindisino Gabriele Bruno ha provato la Mini Cooper S 1600 Tb benzina Racing Start ottenendo il primo posto di classe, coadiuvato alle note dal romano Nazzareno Rosa. Buona anche la prestazione, sempre in crescendo, dei concorrenti di Castelnuovo Parano (FR) Antonio Cecere e Marco Cardillo, secondi di classe in una categoria numerosa e combattuta, per la seconda volta a bordo di una Citroen Saxo N2.

Ottimo dodicesimo posto assoluto e primato di classe per il ciociaro di Pontecorvo Luigi Cerasi che ha affiancato il giovane Gabriele Celli della Scuderia Ro Racing su Peugeot 207 N5 S2000, mentre non sono riusciti a portare a termine la competizione, entrambi out nel corso della Prova Speciale 4, il salentino Gianmarco Potera insieme al frusinate Graziano De Santis usciti fuori strada con la Skoda Fabia R5 Rally 2, e il ruffanese Matteo Bello, al fianco del driver leccese della scuderia Motorsport Scorrano Alessio De Santis, a causa di un guasto tecnico della Peugeot 208 R2B.

Archiviata l’esperienza frusinate, i biancoarancio sono ora concentrati sul 4° “Slalom di Monte Sant’Angelo” , tappa della Coppa Zona Centro Sud ACI Sport in programma domenica 8 settembre sui tornanti della celebre “Macchia-Monte Sant’Angelo” e opportunità di testare le vetture in vista del Rally Porta del Gargano di fine mese. Il driver di Manfredonia Paolo Guerra correrà per la prima volta in questa disciplina e per la prima volta con la Mini Cooper S Racing Start Plus, lasciando temporaneamente la fedele Renault Clio RS. Il casaranese Marco Legittimo si presenterà al via per una gara test con la sua nuova Peugeot 106 appena terminata, come Davide D’Errico con la sua Renault Clio RS Plus 2000.

Il programma della corsa pugliese prevede domani, sabato 7 settembre, le verifiche tecniche e sportive ed entrerà nel vivo domenica 8 settembre alle 10.45 con la partenza della ricognizione ufficiale seguita dalle tre manche di gara.