Campionato Primavera 1, 18° ritorno: orario partite, diretta tv

Sarà Empoli – Lazio venerdì 7 febbraio alle 14.30 ad aprire la terza giornata del girone di ritorno del Campionato Primavera 1

MILANO – Dal 7 al 9 febbraio 2020 si gioca la terza giornata di ritorno del Campionato Primavera 1. Anticipo di giornata sarà quello tra Empoli e Lazio del 7 febbraio alle 14.30 al Campo Sportivo Monteboro di Empoli. Posticipi quelli di domeni mattina tra Cagliari – Juventus e Torino – Genoa. Prima di sfogliare il quadro completo vediamo la programmazion tv cosa prevede. Tutti gli incontri saranno in diretta su Sportitalia 60 DDt e in HD su SI Smart www.sportitalia.com ad esclusione di Atalanta – Sassuolo e Torino – Genoa in diretta SI solo calcio Si Smart www.sportitalia.com mentre ChievoVerona – Bologna e Sampdoria – Pescara saranno in differita rispettivamente alle ore 16.30 e 18.30.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2019/2020 – PROGRAMMA GARE 18° GIORNATA

Venerdì 07 febbraio 2020

EMPOLI – LAZIO

14.30

C.S. MONTEBORO DI EMPOLI

Sabato 08 febbraio 2020

ROMA – FIORENTINA

11.00

STADIO TRE FONTANE DI ROMA

CHIEVOVERONA – BOLOGNA

13.00

BOTTAGISIO SPORT CENTER DI VERONA

INTER – NAPOLI

13.00

STADIO BREDA DI SESTO SAN GIOVANNI

ATALANTA – SASSUOLO

14.30

C.S. BORTOLOTTI DI ZINGONIA

SAMPDORIA – PESCARA

14.30

CAMPO GARRONE DI BOGLIASCO

Domenica 09 febbraio 2020

CAGLIARI – JUVENTUS

10.00

SARDEGNA ARENA DI CAGLIARI

TORINO – GENOA

12.00

STADIO FILADELFIA DI TORINO