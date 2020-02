ESerie A TIM, ecco il torneo online per PS4

Al via da oggi le iscrizioni per partecipare al primo Campionato ufficiale di eSports organizzato dalla Lega Serie A aperto a tutti gli appassionati

MILANO – Dal calcio giocato a quello virtuale: la Lega Serie A sbarca negli eSports e presenta la “eSerie A TIM”, un torneo online aperto a tutti gli appassionati, che permetterà a migliaia di gamers di divertirsi provando a conquistare il titolo di Campione d’Italia. Un Campionato inedito e affascinante, organizzato da Lega Serie A in collaborazione con i partner Infront e PG Esports utilizzando come console esclusiva PlayStation®4 (PS4™).

Il Torneo sarà suddiviso in due fasi: prima un percorso di selezione ad eliminazione diretta e a seguire un Campionato vero e proprio, articolato in Gironi, Play-Off e Grand Final. Da oggi sul sito https://pge.gg/tournaments saranno disponibili tutte le informazioni e le modalità di partecipazione. Le qualificazioni online sono aperte a tutti i maggiori di 16 anni.

La competizione si concluderà a maggio con un grande evento aperto al pubblico durante il quale saranno premiati i Campioni d’Italia della prima edizione della “eSerie A TIM.

“È per noi un grande piacere presentare la eSerie A TIM – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A -. Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita ed espansione e rappresentano uno dei settori chiave dello sport business. Abbiamo la grande opportunità di coinvolgere un target sempre più ampio e trasversale, avvicinandoci così alle nuove generazioni. Tutti gli appassionati potranno ora seguire un nuovo Campionato e i più bravi potranno rappresentare la propria squadra del cuore sfidandosi a colpi di joypad per decretare il Campione della eSerie A TIM”.