ROMA – Per la Lazio il Campionato 2019 – 2020 ha tutti gli ingredienti per diventare un campionato da ricordare. In ventun gare disputate la squadra di Inzaghi ha raccolto 49 punti, realizzando 50 reti e subendone soltanto 20. Ma soprattutto ha inanellato ben undici vittorie consecutive, entrano nella storia, che nell’era dei tre punti, vede soltanto tre squadre detentrici di tale primato. Non bastando, a dicembre si è aggiudicata la Supercoppa italiana, dopo aver battuto la Juventus. E Ciro Immobile è attualmente in testa alla classifica dei cannonieri con 21 gol, seguito da Cristiano Ronaldo con 19 e da Romelo Lukaku con 16,. Per chi volesse seguire meglio i giocatori di questa affascinante squadra nei prossimi incontri, andiamo a conoscere meglio la rosa completa e i numeri di maglia di ciascun componente.

I numeri di maglia della Lazio 2019 – 2020

1. Thomas Strakosha

3. Luiz Felipe

5. Jordan Lukaku

6. Lucas Leiva

8. Djavan Anderson

10. Luis Alberto

11. Joaquin Correa

13. Niccolò Armini

15. Bastos

16. Marco Parolo

17. Ciro Immobile

19. Senad Lulic

20. Felipe Caicedo

23. Guido Guerrieri

21. Sergei Milenkovic-Savic

22. Jony

26. Stefan Radu

24. Silvio Proto

28. Andre Andersen

29. Manuel Lazzari

32. Danilo Cataldi

33. Francesco Acerbi

34. Bobby Adekanje

43. Jorge Silva

58. Joseph Marie Minale

77. Adam Marusic

93. Denis Vavro