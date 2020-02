Lazio e Verona in campo per la gara non disputata nella 17ma giornata. Il 5 febbraio 2020 riflettori puntati su calcio francese e spagnolo

Mercoledì 6 febbraio si recupera la gara di campionato tra Lazio ed Hellas Verona della 17ma giornata, posticipata per via dell’impegno in Supercoppa dei biancocelesti. Punti molto preziosi per avvicinarsi alla vetta della classifica contro un avversario per niente abbordabile e gara che avrà anche il supporto della nostra cronaca diretta. In Europa spazio ancora alla Ligue 1 in Francia ma anche alla Coppa del Re in Spagna. Prima di vedere il riepilogo con i risultati in tempo reale sguardo a chi è già sceso in campo. Partiamo dalla Colombia con il successo esterno per 1-0 dell’Once Caldas sull’Envigado e il pareggio senza reti tra Patriotas e Deportivo Calì. In Messico Club America supera 1-0 il Puebla mentre nella Coppa Sudamericana 1-1 tra Fluminense e U. Calera e 1-0 del Velez Sarsfield sull’Aucas. Per la Copa Libertadores poker dell’Ind. Medellin contro il Deportivo Tachira menrte il Tolima passa 1-0 in casa del Macara. Infine nelle gare di qualificazione ai giochi olimpici donne, 2-0 del Canada sul Messico e 7-0 della Giamaica sul Saint Kitts e Nevis D.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



09:00 Dinamo Mosca - FK Ventspils 2-1



09:30



Shakhtar Donetsk - Makedonija GP 2-0

Chernomorets Novorossisk - FK Tyumen 2-3



12:00 Orihuela CF - CSKA Mosca



13:30 DAC Dunajská Streda - Crvena Zvezda



15:00



Kapfenberger SV 1919 - SV Mattersburg

Shakhtar Donetsk - SønderjyskE



16:00



Spartak Moskva - Lokomotiv Moskva

Cádiz CF B - VfB Lübeck



17:00 FC Nordsjælland - CSKA Mosca



18:00 SSV Ulm 1846 - Sportfreunde Dorfmerkingen



19:00



FC Astoria Walldorf - Arminia Ludwigshafen

GAIS Göteborg - FC Trollhättan

SpVgg Greuther Fürth II - ASV Neumarkt



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > febbraio



20:00 Repubblica Ceca - Ungheria



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 2. Giornata



01:30



Independiente Medellín - Deportivo Táchira 4-0

Macará - Deportes Tolima 0-1



AFC > AFC Cup 2020 > 2. Vorrunde







FC Neftchi - Ahal FK rinv.

Ulaanbaatar City FC - Taiwan Power Company rinv.



09:30 Paro FC - Bengaluru FC 0-1



12:00 Dhaka Abahani Limited - Maziya S&RC



Algeria > Ligue 1 2019/2020



18:45 JS Kabylie - NA Hussein Dey



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



14:00 Damac FC - Al Adalah



16:25 Al Taawoun - Al Ittihad



18:20 Al Hilal - Al Ra’ed



Argentina > Copa Argentina 2020 > Qualificazioni



01:00 Boca Unidos - San Martín de Formosa 1-0



02:00 Chaco For Ever - Sarmiento de Resistencia 1-0



22:00 Douglas Haig - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



01:05 Los Andes - Acassuso 1-3



Bahrain > Campionato 2019/2020



16:00 Al Ahli - Manama Club



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



20:00 Real Santa Cruz - San José



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 APOEL Nikosia - Anorthosis Famagusta FC



Colombia > Primera A 2020 Apertura



00:00 Envigado FC - Once Caldas 0-1



02:05 Patriotas FC - Deportivo Cali 0-0



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



03:00 LD Alajuelense - Municipal Grecia 5-1



22:00



Jicaral - CS Cartaginés

Limón FC - Deportivo Saprissa



Egitto > Premiership 2019/2020



18:30 Zamalek - Haras El Hodood



Francia > Ligue 1 2019/2020



19:00



Toulouse FC - RC Strasbourg

Montpellier HSC - FC Metz

Nîmes Olympique - Dijon FCO

Olympique Lyon - Amiens SC

Stade Brest - Girondins Bordeaux

Stade Reims - OGC Nice



21:00 AS Saint-Étienne - Olympique Marseille



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



19:00 Santa Lucía - Xelaju MC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 FC Goa - Hyderabad FC



India > I-League 2019/2020



14:30 Chennai City FC - Indian Arrows



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 4. Giornata



20:45 Tottenham Hotspur - Southampton FC



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



13:30 Foolad FC - Shahr Khodro FC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 Bnei Yehuda Tel Aviv - Hapoel Hadera FC



19:00 Maccabi Netanya - Hapoel Be'er Sheva



19:15 Hapoel Kfar Saba - Beitar Jerusalem



Italia > Serie A 2019/2020



20:45 Lazio - Verona



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2019/2020 > Semifinali



15:00 Hellas Verona - Roma



17:00 Fiorentina - Juventus



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



17:00 Raja Casablanca - Olympique de Khouribga



19:00 Hassania US Agadir - Ittihad Tanger



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



03:30 Puebla FC - CF América 0-1



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Lobi Stars - Enugu Rangers

MFM FC - Enyimba Aba



Scozia > Premiership 2019/2020



20:45



Aberdeen FC - St. Johnstone FC

Heart of Midlothian - Kilmarnock FC

Motherwell FC - Celtic FC

Rangers FC - Hibernian FC

Ross County FC - Livingston FC

St. Mirren FC - Hamilton Academical



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > Quarti di finale



21:00 CD Mirandés - Villarreal CF



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



18:00 CF La Nucía - Lleida Esportiu



Spagna > Femminile Supercopa 2019 > Semifinali



20:00 Real Sociedad - Levante UD



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00 Espérance de Tunis - US Monastir



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Quarti di finale



12:30 Kırklarelispor - Fenerbahçe



18:30 Alanyaspor - Galatasaray