Lazio – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Hellas Verona del 5 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del recupero della diciassettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

ROMA – Mercoledì 5 febbraio alle ore 20.45 si giocherà Lazio – Hellas Verona, incontro valevole per il recupero della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra capitolina che viene dalla larga vittoria contro la SPAL ed in classifica occupa la terza posizione con 49 punti. La formazione di Inzaghi ha la ghiotta occasione per salire in seconda posizione a -2 dalla Juventus. Dall’altra parte ci sono gli Scaligeri che vengono dall‘ottimo pareggio esterno col Milan ed in classifica occupano il nono posto, insieme al Bologna, con 30 punti. Grande chance anche per i veneti che, in caso di successo, si prenderebbero il sesto posto solitario.

QUI LAZIO – Pochi dubbi per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Caicedo e Immobile.

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe puntare sul classico 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, reparto difensivo composto da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Miguel Veloso e Dawidowicz in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Verre e Zaccagni alle spalle di Pessina.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Hellas Verona, valevole per il recupero della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahamni, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Miguel Veloso, Dawidowicz, Lazovic, Verre, Zaccagni, Pessina. Allenatore: Juric

STADIO: Olimpico