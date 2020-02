Lazio-Hellas Verona 0-0, il tabellino: reti bianche all’Olimpico

Il tabellino di Lazio-Hellas Verona 0-0 il risultato finale: la squadra capitolina fallisce l’aggancio al secondo posto, punto d’oro per gli Scaligeri.

ROMA – Nel match valevole per il recupero alla diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 Lazio e Verona pareggiano 0-0. Rimpianti per la formazione padrone di casa, con due pali di Luis Alberto, che falliscono l’aggancio al secondo posto. I capitolini, infatti, restano al terzo posto con un punto di distanza dall’Inter e quattro dalla Juventus mentre gli Scaligeri salgono in nona posizione solitaria con 31 punti. Nel prossimo turno la Lazio giocherà sul campo del Parma mentre il Verona ospiterà la Juventus.

Lazio-Hellas Verona 0-0: il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu, Lazzari (71′ Marusic), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic (71′ Jony), Caicedo (84′ Parolo), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Lukaku, Bastos, Vavro, Parolo, Anderson, Minala, Marusic, Jony, Adekanye. Allenatore: Simone Inzaghi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahamni, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Miguel Veloso, Pessina, Lazovic, Verre (70′ Eysseric), Zaccagni, Borini (89′ Dawidowicz). A disposizione: Berardi, Radunovic, Adjapong, Dimarco, Dawidowicz, Empereur, Bocchetti, Eysseric, Felippe, Di Carmine, Stepinski, Pazzini. Allenatore: Ivan Juric

RETI: //

AMMONIZIONI: Kumbulla, Rahmani (V), Milinkovic-Savic, Jony, Radu (L)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico di Roma