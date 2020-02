Si giocano il recupero della 17° giornata del campionato di calcio di Serie A Lazio – Verona e la 23° giornata di Ligue 1 Spazio anche ai sedicesimi di finale della FA Cup e alla Coppa Italia Primavera

ROMA – Al centro della programmi sul calcio in tv di mercoledì 5 febbraio della diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A Lazio – Verona. I padroni di casa provengono dal 5-1 contro la Spal e in classifica sono terzi con 49 punti, a -5 dalla capolista Juventus e a -3 dall’Inter. Trenta lunghezze per gli ospiti, reduci dal pareggio a San Siro contro il Milan.



Si gioca la ventitresima giornata di Ligue 1. Alle 19 il Lione, che proviene dalla sconfitta per 2-1 rimediata in trasferta sul campo del Nizza e in classifica é sesto con 32 punti, ospita l’Amiens, terzultimo con tredici lunghezze in meno e reduce dal pareggio casalingo contro il Tolosa. Il Brest, che proviene dalla sconfitta per 3-0 rimediata in trasferta sul campo del Dijon e in classifica è quattordicesimo con 28 punti, riceveil Bordeaux, decimo con due lunghezze in più e reduce dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Marsiglia. Alle 21 il Saint Etienne, che proviene dalla sconfitta per 3-1 rimediata sul campo del Metz e in classifica é diciottesimo con 28 punti, attende il Marsiglia, secondo a quota 45, a -10 dalla capolista PSG e reduce dal pareggio per 0-0 ul campo del Bordeaux.

Per i sedicesimi di finale della FA Cup si gioca la gara di ritorno tra Tottenham e Southampton. All’andata é finita 1-1. In Premier League il Tottenham probiene dalla vittoria per 2-0 contro il Manchester City e in classifica è quinto con 37 punti. Il Southampton é reduce falla sconfitta per 4-0 rimediata sul campo del Liverpool ed è tredicesimo a quota 31.

Apre il programma, con due incontri, la Coppa Italia Primavera.

Calcio in tv oggi 5 febbraio 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

15.00 Verona-Roma (Coppa Italia Primavera) – SPORTITALIA

17.00 Fiorentina-Juventus (Coppa Italia Primavera) – SPORTITALIA

19.00 Lione-Amiens (Ligue 1) – DAZN

19.00 Brest-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN

20.45 Lazio-Verona (Serie A) – DAZN e DAZN1

20.45 Tottenham-Southampton (replay FA Cup) – DAZN

21.00 St. Etienne-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, quelli di Sportitalia in streaming gratuito su Sportitalia.com.

Inoltre, si questo stesso sito, si potranno eguire le dirette testuali di: