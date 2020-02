I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì 5 febbraio sono dedicate al recupero di Serie A Lazio – Verona alla 23° giornata di Ligue 1 e ai sedicesimi di finale della FA Cup

Mercoledì 5 febbraio si giocano il recupero della diciasettesima giornata di Serie A Lazio – Verona e la ventitreesima giornata di Ligue 1. Tottenham e outhampton si sfidano per la FA Cup. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lazio Verona 1 (ore 20.45)

Recupero della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa provengono dal 5-1 contro la Spal e in classifica sono terzi con 49 punti, a -5 dalla capolista Juventus e a -3 dall’Inter. Trenta lunghezze per gli ospiti, reduci dal pareggio a San Siro contro il Milan.

Lione – Amiens over 2,5 (ore 19)

Gara valida per la ventitreesima giornata di Ligue 1. Il Lione proviene dalla sconfitta per 2-1 rimediata in trasferta sul campo del Nizza e in classifica é sesto con 32 punti. Tredici lunghezze in meno per l’Amiens, terzultimo e reduce dal pareggio casalingo contro il Tolosa.

Brest – Bordeaux 1 (ore 19)

Gara valida per la ventitreesima giornata di Ligue 1. Il Brest proviene dalla sconfitta per 3-0 rimediata in trasferta sul campo del Dijon e in classifica è quattordicesimo con 28 punti. Due lunghezze in più per il Bordeaux, decimo e reduce dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Marsiglia.

Reims – Nizza 1 (ore 19)

Incontro valevole per la ventutreesima giornata di Ligue 1. Il Reims proviene dalla vittoria per 1-4 ottenuta in trasferta sul campo dell’Amgers e in classifica é settimo con 32 punti. Stese lunghezze per il Nizza, che nell’ultimo turno disputato ha vinto in casa per 2-1 contro il Lione.

Tottenham – Southampton 1 (ore 20.45)

Gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale della FA Cup. All’andata é finita 1-1. In Premier League il Tottenham probiene dalla vittoria per 2-0 contro il Manchester City e in classifica è quinto con 37 punti. Il Southampton é reduce falla sconfitta per 4-0 rimediata sul campo del Liverpool ed è tredicesimo a quota 31.

Saint Etienne – Marsiglia 1 (ore 21)

Incontro valevole per la ventitresima giornata della Ligue 1. Il Saint Etienne proviene dalla sconfitta per 3-1 rimediata sul campo del Metz e in classifica é diciottesimo con 28 punti. A quota 45 il Marsiglia, secondo a -10 dalla capolista PSG e reduce dal pareggio per 0-0 ul campo del Bordeaux..

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 25 febbraio 2020

Lazio -Verona over 2,5 (1,55)

Lione – Amiens over 25 (1,65)

Brest – Bordeaux 1 (2,60)

Reims – Nizza 1 (2,10)

Tottenham – Southampton 1 (1,65)

Saint Etienne – Marsiglia 1 (2,85)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 657 euro