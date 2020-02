I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì 7 febbraio sono dedicate agli anticipi di Serie A Serie B, Bundesliga, Eredivisie e La Liga spagnola

Venerdì 7 febbraio si giocano gli anticipidella ventiduesima giornata di Serie A e Serie B. Anticipi anche in Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie e La Liga. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Angers – Lilla 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata di Ligue 1. I padroni di casa provengono dalla sconfitta di misura rimediata in trasferta sul campo del Monaco e in classifica sono tredicesimi con 30 punti. Sette lunghezze in più per gli ospiti, quarti e reduci dalla vittoria casalinga per 1-0 conto il Rennes.

Hertha – Schalke 1 (ore 20.30)

Gara valida per la ventunesima giornata di Bundesliga. Il Francoforte proviene dalla vittoria casalinga per 3-1 ottenuta in casa contro il Lipsia e in classifica sono undicesimi con 25 punti. Una lunghezza in più per l’Augusta, decimi e reduci dal successo interno per 2-1 contro il Brema.

Roma – Bologna 1 (ore 21)

Anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. La Roma proviene dalla sconfitta per 4-2 rimediata sul campo del Sassuolo e in classifica è quarta con 39 punti, a parito con l’Atalanta. Nove lunghezze in meno per il Bologna, undicesimo e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Bologna.

Ascoli – Juve Stabia 1 (ore 21)

Anticipo della ventitreesima giornata di Serie B. L’Ascoli proviene dalla vittoria per 3-0 sul campo del Livorno e in classifica è dodicesima con 30 punti. Due lunghezze in meno per la Juve Stabia, quattordicesima e reduce dalla sconfitte interna per 1-2 contro il Perugia.

Heracles – Sittard over 2,5 (ore 20)

Incontro valevole per la ventiduesima giornata del massimo campionato olandese. L’Heracles proviene dalla vittoria per 0-1 ottenuta in trasferta sul campo del Willem II e in classifica é decimo con 26 punti. A quota 23 il Sittard, settimo e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l’Heerenveen.

Alaves – Eibar 1 (ore 20)

Gara valida per la ventitreesima giornata del La Liga. L’Alaves proviene dal pareggio per 1-1 sul campo del Siviglia e in classifica é quindicesimo con 24 punti. Stesse lunghezze per l’Eibar, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Betis.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 7 febbraio 2020

Angers – Lilla 1 (2,65)

Francoforte – Augusta 1 (1,80)

Roma – Bologna 1 (1,62)

Ascoli – Juve Stabia 1 (2,00)

Heracles – Sittard over 2,6(1,45)

Alaves – Eibar 1 (2,30)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 286 euro