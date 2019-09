2° giornata Campionato Primavera2 2019 – 2020: date e orari

MILANO – Si aprirà con Juve Stabia – Crotone, venerdì 20 settembre alle ore 11 la seconda giornata di andata del Campionato Primavera 2 in programma presso lo Stadio Menti di Castellammare di Stabia (NA). Sempre nella stessa giornata due partite questa volta del girone A ovvero Hellas Verona – SPAL e Spezia – Cremonese, entrambi i match con fischio d’inizio alle ore 15. Non sono previsti incontri la domenica pertanto il restante programma si svolgerà tutto sabato 21 settembre con partite che inizieranno anche dalla mattina. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio il quadro completo della giornata con tutti gli orari e i campi dove si disputerà il match.

CAMPIONATO PRIMAVERA 2 2019/2020, 2° GIORNATA ANDATA

GIRONE A

BRESCIA – VIRTUS ENTELLA

21/09/19

15.00

C.S. San Filippo, Campo 1 – Brescia

CITTADELLA – VENEZIA

21/09/19

15.00

Antistadio Tombolato – Cittadella (PD)

HELLAS VERONA – SPAL

20/09/19

15.00

Antistadio Tavellin – Verona

PARMA – UDINESE

21/09/19

15.00

C.S. Parma Calcio – Collecchio (PR)

PORDENONE – MILAN

21/09/19

11.00

Stadio Bottecchia – Pordenone

SPEZIA – CREMONESE

20/09/19

15.00

Intels Training Center Ferdeghini – La Spezia

GIRONE B

ASCOLI – LECCE

21/09/19

11.00

C.S. Picchio Village – Ascoli Piceno

BENEVENTO – PERUGIA

21/09/19

11.00

C.S. Avellola – Benevento

JUVE STABIA – CROTONE

20/09/19

11.00

Stadio Menti – Castellammare di Stabia (NA)

PISA – COSENZA

21/09/19

13.00

Stadio Pagni – Peccioli (PI)

SALERNITANA – LIVORNO

21/09/19

11.00

Stadio Volpe – Salerno

TRAPANI – FROSINONE

21/09/19

10.00

C.S. Sorrentino – Trapani