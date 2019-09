Formazione migliore fantacalcio della 3° giornata di Serie A 2019 – 2020

Doppiette per Mertens, Berardi e dalla difesa Ceppitelli, ben otto i giocatori in doppia cifra con il bonus

Terza giornata con ben tre doppiette realizzate e ottima media con i Top11 selezionati. Segnano da tutti i settori i calciatori della formazione tipo. Partiamo dai pali che vengono difesi da Meret. Si conferma in uno stato di forma ottimale il portiere napoletano che tra quelli con la porta inviolata ha ottenuto il miglior voto. Ottima la conferma anche in coppa tanto che l’attuale ct azzurro Edy Reja ha detto così di lui su Radio Marte: “Secondo me è un top player già da quando aveva 18 anni. Non parla poco, semplicemente lo fa quando serve“.

In difesa ci piace partire dal più giovane, Andrea Cistana, classe ’97 che ha siglato la sua prima rete in A. Per lui una favola che lo ha portato in poche stagioni dalla Serie D con il Ciliverghe fino al palcoscenico della Serie A dove gode della massima fiducia da parte del mister Corini. Unica nota stonata per lui che questa rete non sia servita per evitare la sconfitta casalinga con il Bologna. Anche quella di Criscito risulta inutile per la classifica ma gli è valso un totale di 10 punti per i fantallenatori che lo hanno in squadra. E poi c’è Ceppitelli (nella foto) che in una sola partita ha già eguagliato il record stagionali di gol realizzando una doppietta che in questo caso ha portato anche al successo della propria squadra. Simile discorso per Bani che si è fatto trovare pronto alla prima occasione con l’assenza di Danilo.

A centrocampo non lo scopriamo certo in questa giornata Sensi che ha regalato una rete pesantissima alla sua Inter e che continua a essere uno dei giocatori di maggior spicco della squadra e per il futuro della nazionale. Nel trio di centrocampo anche Mancosu che con il suo ingresso è decisivo per il colpo grosso, il primo stagionale, del Lecce. Senza gol ma con ben tre assist abbiamo voluto interire anche Lorenzo Pellegrini che secondo Fonseca può essere utilizzato come jolly per più ruoli: “Pellegrini ha giocato bene da trequartista, ma può fare anche altri ruoli“.

Tanti gol per il trio offensivo. Nel caso di Mertens decisivo per il successo del Napoli in casa contro la Sampdoria mentre per Berardi solo la consolazione di aver reso il tuo pomeriggio nella capitale meno amaro. Stesso punteggio complessivo, opposti destini. Chiudiamo con Palacio, tra i protagonisti del successo rossoblù a Brescia in rimonta. Per lui un gol e un assist da vero fuoriclasse per Orsolini che ha ottenuto il suo stesso punteggio ma che ai punti abbiamo voluto mettere dietro il “Trenza”.

TOP 11 DELLA TERZA GIORNATA DI SERIE A 2019-2020

MODULO (4-3-3)

Meret 7 Bani 6.5 (9.5) Cistana 6 (9) Ceppitelli 7.5 (13.5) Criscito 7 (10) Sensi 7 (10) Mancosu 7 (10) Pellegrini Lorenzo 7.5 (10) Mertens 7.5 (13.5) Berdardi 7.5 (13.5) Palacio 7.5 (11.5)

Foto di Luca Ceppitelli fonte pagina ufficiale profilo Facebook