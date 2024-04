2° tappa del Giro d’Abruzzo 2024: risultati, classifica e maglie

Successo per l’evetico Jan Christen che è anche nuova Maglia Azzurri. Tra le dediche quelle al nonno scomparso un anno fa

MAGLIANO DE’ MARSI – É il classe 2004 Jan Christen la nuova Maglia Azzurra de Il Giro d’Abruzzo Crédit Agricole. Il corridore elvetico, che in questa stagione si era già messo in mostra conquistando il secondo posto alla Milano-Torino, si è involato in solitaria quando mancavano 4 km al traguardo di Magliano de’ Marsi. Christen ha finalizzato al meglio il piano attuato dalla UAE Team Emirates che ha preso in mano la situazione lungo l’ultima salita di Santa Iona-Forme sgranando il gruppo principale dal quale perdeva contatto tra gli altri anche la Maglia Azzurra Enrico Zanoncello. Dopo averci provato in salita, con un attacco rintuzzato in prima battuta da Alexey Lutsenko, Christen era bravo a sfruttare la superiorità numerica nel successivo tratto in discesa trionfando con 16″ proprio sul campione nazionale kazako che vinceva la volata per il secondo posto davanti a Thomas Pesenti e Yannis Voisard. Domani il primo e unico arrivo in salita de Il Giro d’Abruzzo Crédit Agricole con traguardo posto ai 1450 metri di Prati di Tivo. Christen, che oltre alla Maglia Azzurra è leader anche nelle classifiche di Maglia Ciclamino e Maglia Bianca, ripartirà con 20″ su Lutsenko, 22″ su Pesenti e 26″ sugli altri big della classifica generale tra cui il suo compagno di squadra Adam Yates.

Jan Christen (UAE Team Emirates) è anche la nuova Maglia Azzurra di leader della classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Jan Christen (UAE Team Emirates) – 162 km in 4h05’10”, media 39.646 km/h

2 – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) a 16″

3 – Thomas Pesenti (JCL Team UKYO) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Jan Christen (UAE Team Emirates)

2 – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) a 20″

3 – Thomas Pesenti (JCL Team UKYO) a 22″

LE MAGLIE DE IL GIRO D’ABRUZZO CRÉDIT AGRICOLE

Le maglie di leader de Il Giro d’Abruzzo Crédit Agricole sono disegnate e realizzate a mano da PISSEI

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Regione Abruzzo – Jan Christen (UAE Team Emirates)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia Ice con il brand madeinitaly.gov.it – Jan Christen (UAE Team Emirates)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata da Crédit Agricole – Jan Christen (UAE Team Emirates)

DICHIARAZIONI A CALDO

Il vincitore di tappa e nuova Maglia Azzurra, Jan Christen, subito dopo l’arrivo ha dichiarato: “Vincere una gara da professionista era il mio obiettivo in questa stagione e sono felice di averlo fatto oggi, prima di compiere 20 anni. Abbiamo impostato un buon ritmo fin dall’imbocco dell’ultima salita. Ci ho provato ma Lutsenko è riuscito a starmi dietro. In discesa c’era molta anarchia. Ho attaccato ed è andata bene. A 2 km dall’arrivo ho capito che avrei vinto. Oggi la squadra ha corso per me, domani aiuteremo Adam Yates per fargli vincere Il Giro d’Abruzzo”.

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa e nuova Maglia Azzurra Jan Christen ha dichiarato in conferenza stampa: “La squadra ha imposto un ritmo molto alto in salita, con Pablo [Torres], Jonathan [Guatibonza] e Vegard [Stake Laengen]. Poi ci ho provato. All’inizio pensavo di riuscire ad andare via ma Lutsenko ha chiuso prontamente. Siamo rimasti in pochi e ci sono stati molti attacchi. Io avevo buone sensazioni, così ho provato da solo un paio di volte. Quando ho visto che riuscivo a prendere margine è stata una sensazione pazzesca. Sul traguardo ho pensato alla mia famiglia, alla mia squadra, al mio allenatore, al mio manager, a mio nonno che è stato anche lui un ciclista in passato. È morto un anno fa e gli sarebbe piaciuto vedere la mia prima vittoria da professionista. Mi piace definirmi corridore completo: sono abbastanza bravo sia in salita che in pianura. Essendo giovani, non sentiamo la pressione di dover vincere fin da subito. La squadra ha fiducia in noi. Ci danno molto tempo per migliorare e diventare più forti, e ci danno anche molte opportunità. Oggi sono stato bravo a coglierne una”.

La Maglia Verde Andrea Guerra ha detto: “È stato più difficile di ieri andare in fuga. Molte squadre volevano farcela e non sono riuscito a far parte del tentativo di oggi fin da subito. Con me c’era di nuovo Diego Brancalente, quindi è stata un’altra battaglia tra noi sia al GPM che allo sprint intermedio. Non sono particolarmente veloce, ma ho sfruttato le circostanze per vincere entrambi. Sarà difficile per me difendere la Maglia Verde dopo aver speso tante energie nei primi due giorni, ma ci proverò. In ogni caso, Il Giro d’Abruzzo è per me una grande occasione anche per provare a passare professionista. Questo rimane il mio obiettivo”.

