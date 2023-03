26ma Granfondo Via del Sale Fantini Club: ospiti e programma

Sabato 1 aprile Beppe Conti presenta il suo libro “Ercole Baldini. Una leggenda italiana”. A seguire evento speciale con ospiti d’eccezione come Yuri Chechi, Gianni Bugno, Max Lelli e Davide Cassani

­

CERVIA – Alla vigilia dell’attesissima Granfondo Via del Sale Fantini Club, giunta alla sua 26ma edizione, sabato 1 aprile la spiaggia del Fantini Club ospita un appuntamento che rende omaggio ad Ercole Bandini, ultimo grande rappresentante del periodo d’oro del ciclismo italiano, scomparso lo scorso dicembre.

Alle ore 16.00 di sabato, presso il Fantini Club di Cervia (Lungomare G.Deledda 182), Beppe Conti, firma illustre del giornalismo sportivo italiano ed attuale opinionista di Rai Sport, aprirà la nuova stagione della Rassegna di Incontri con l’autore del Fantini Club, con la presentazione del suo nuovo libro “Ercole Baldini. Una leggenda italiana” (Ed. Minerva).

La trama ripercorre le imprese dello straordinario campione soprannominato “il treno di Forlì”, l’unico ciclista azzurro in grado di vincere i Giochi Olimpici (Melbourne 1956), un mondiale su strada (Reims 1958) ed un grande Giro (1958). Il libro, arricchito da oltre 200 suggestive immagini di Walter Breveglieri, ci accompagna lungo le tre favolose annate nel corso delle quali Baldini è in parte riuscito ad offuscare alcuni dei leggendari personaggi del Novecento, tra cui Coppi e Bartali.

Seguirà, alle ore 17.00 un evento speciale, a cui prenderanno parte nomi illustri del mondo del ciclismo e dello sport: un viaggio emozionale nel tempo, che porterà tutti gli appassionati di ciclismo e non solo a rivivere i momenti più significativi di questa incredibile manifestazione.

Fra gli ospiti che interverranno all’incontro, condotto dallo speaker Daniel Guidi:

Yuri Chechi – ex ginnasta medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta, Gianni Bugno – due volte campione del mondo di ciclismo, oggi dirigente sportivo e ambassador di M9 Sport, Davide Cassani – ex ciclista ed ex CT della nazionale ciclismo, dirigente sportivo, commentatore televisivo e Presidente Apt Servizi Emilia-Romagna, Max Lelli – ex ciclista, oggi commentatore e inviato per Rai Sport, Beppe Conti – firma illustre del giornalismo sportivo italiano ed attuale opinionista di Rai Sport, Massimo Medri – Sindaco del Comune di Cervia, Emiliano Borgna – responsabile Acsi Settore ciclismo, e Claudio Fantini, CEO Fantini Group.

Sarà un un’esperienza unica e coinvolgente, per un viaggio che ripercorrerà ventisei anni di storia del ciclismo e della Granfondo Via del Sale Fantini Club, dal 1997 al 2023, tra emozioni, ricordi e tanta passione per il ciclismo.

Entrambi gli appuntamenti di sabato 1 aprile sono aperti al pubblico a ingresso gratuito. Tutti gli appassionati presenti potranno partecipare con le proprie domande agli ospiti. Sarà inoltre possibile seguire gli eventi in diretta streaming sul sito Fantiniclub.com alla sezione Fantini club LIVE, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Fantini Club.

Yuri Chechi, Gianni Bugno, Davide Cassani e Max Lelli saranno presenti anche ai nastri di partenza della gara di domenica, alle ore 8.00 davanti alla spiaggia libera di Cervia.

Due i percorsi proposti: il medio di 105 km e il lungo di 152 Km; per i grimpeurs all’ascolto, ci saranno quattro salite pronte per essere scalate, accomunate dagli splendidi scenari delle colline romagnole: Montecavallo, Ciola, la mitica Cima Pantani su Montevecchio e la Paderno/Colinello.

Insomma, uno spettacolo nello spettacolo che, nelle tre giornate firmate Fantini Club, vedrà Cervia animarsi dei colori della passione sportiva, nelle sue diverse declinazioni.

Le iscrizioni sono ancora aperte.

Per maggiori informazioni su granfondoviadelsale.com

Il programma degli appuntamenti del week end:

– dal 31 marzo al 2 aprile, presso Lungomare G. Deledda

Cervia Cycling Expo, polo outdoor che ogni anno cresce e si snoda su un km di lungomare, dove esporranno numerose aziende di settore con tutte le loro novità da testare

– 1 aprile ore 16:00, presso il Fantini Club

presentazione del libro “Ercole Baldini. Una leggenda italiana” scritto da Beppe Conti, firma illustre del giornalismo sportivo italiano ed attuale opinionista di Rai Sport.

– 1 aprile ore 17:00, presso il Fantini Club

resentazione della 26ma Granfondo Via del Sale Fantini Club con la speciale partecipazione di grandi campioni

– 2 aprile ore 8:00, presso Lungomare G. Deledda

Partenza 26ma Granfondo Via del Sale Fantini Club

– 2 aprile, dalle ore 13:00, presso il Fantini Club

premiazioni 26ma Granfondo Via del Sale Fantini Club.