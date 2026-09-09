A Macerata torna il Memorial “Maurizio Cavallaro”

Oltre 70 partecipanti, 24 campi Astropitch e un’edizione dedicata alla FA Cup inglese. Presente anche Marco Perotti del Subbuteo Club Castelfiorentino
MACERATA – Il Subbuteo tradizionale torna protagonista nelle Marche con il Memorial “Maurizio Cavallaro”, in programma sabato 12 settembre 2026 presso la Bocciofila XXIV Maggio. Un appuntamento ormai storico, che quest’anno sarà dedicato alla FA Cup inglese, con scenografie, stendardi e atmosfere ispirate al più antico trofeo calcistico del mondo.
Sono attesi oltre 70 partecipanti da tutta Italia. Il calcio d’inizio è previsto intorno alle 9.00, con le partite disputate su 24 campi Astropitch originali anni ’80, completi di porte in plastica, per garantire un’esperienza di gioco fedele alla tradizione.
L’edizione 2026 offrirà un colpo d’occhio unico: ogni giocatore indosserà la maglia di un club inglese, dalla Premier League fino all’undicesima divisione. Le partite saranno trasmesse in diretta su YouTube, con collegamenti disponibili sulla pagina Facebook del Subbuteo Club Old Lions Macerata, organizzatore dell’evento.
Da Terni sarà presente Marco Perotti, tesserato FISCT con il Subbuteo Club Castelfiorentino Firenze, reduce dal terzo posto Gold ottenuto il 30 agosto proprio a Castelfiorentino. Perotti affronterà un torneo di altissimo livello, con la presenza dei migliori specialisti italiani del calcio in miniatura tradizionale. Come sempre, cercherà di dare il massimo sul panno verde per conquistare una posizione di rilievo nella classifica generale.