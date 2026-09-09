Fantacalcio, 4° giornata di Serie A campionato 2026/2027

Il fantacalcio in tempo reale sulla 4a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

VENEZIA – La 4ª giornata di Serie A 2026-2027 si apre venerdì 11 settembre alle 20:45 con Venezia–Fiorentina, anticipo che mette subito in palio punti pesanti per la salvezza.

Sabato propone tre incroci chiave: Genoa–Frosinone alle 15:00; Lazio–Milan alle 18:00, primo vero test ad alta quota del weekend; Atalanta–Cagliari alle 20:45.

Domenica si parte alle 15:00 con Lecce–Monza, mentre alle 18:00 il Napoli ospita il Bologna in un match che può dire molto sulle ambizioni di entrambe. In serata, alle 20:45, Sassuolo–Juventus chiude il programma domenicale.

Lunedì doppio appuntamento alle 18:30: Como–Parma e Torino–Roma. Alle 20:45 tocca all’Inter, impegnata a San Siro contro l’Udinese.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su: DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Atalanta-Cagliari, Napoli-Bologna e Inter-Udinese saranno trasmesse anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 11 settembre

20:45

Venezia – Fiorentina

Sabato 12 settembre

15:00

Genoa – Frosinone

18:00

Lazio – Milan

20:45

Atalanta – Cagliari

Domenica 13 settembre

15:00

Lecce – Monza

18:00

Napoli – Bologna

20:45

Sassuolo – Juventus

Lunedì 14 settembre

18:30

Como – Parma

Torino – Roma

20:45

Inter – Udinese