Grosseto-Latina 0-3: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Grosseto-Latina di Mercoledì 9 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia di Serie C

GROSSETO – Mercoledì 9 settembre 2026, lo Stadio Carlo Zecchini ospiterà la partita Grosseto-Latina, sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.00.

Il Grosseto si presenta all’appuntamento di Coppa Italia Serie C forte di un periodo positivo, caratterizzato da risultati utili e da una buona continuità sotto il profilo delle prestazioni. La squadra toscana ha pareggiato 1-1 contro lo Spezia, prima di imporsi per 2-1 sul campo dell’Ostiamare. Nell’ultima uscita, invece, è arrivato un successo ancora più convincente, con il 2-0 rifilato alla Torres. Tre risultati che testimoniano una squadra in crescita e capace di trovare equilibrio tra fase difensiva e qualità nella manovra. Il Grosseto vuole quindi sfruttare il momento favorevole per proseguire il proprio cammino nella competizione e ottenere il passaggio del turno.

Anche il Latina affronta la sfida con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso e confermare i segnali positivi arrivati nelle ultime settimane. Dopo lo 0-0 contro il Pineto e la sconfitta per 3-1 sul campo del Ravenna, la formazione nerazzurra ha reagito con un netto 2-0 ai danni del Forlì. Un successo importante, arrivato dopo un risultato negativo, che ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia e compattezza. Il Latina si presenta dunque all’appuntamento con la volontà di confermare la propria reazione e giocarsi fino in fondo le proprie possibilità di avanzare nella Coppa Italia Serie C.

La maggior parte dei bookmakers non considerano alcuna squadra come favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 2.48 per la vittoria del Grosseto, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.15, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria del Latina è di 2.55, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GROSSETO-LATINA]

GROSSETO:. A disposizione:



LATINA:. A disposizione:



Reti: al 3293' st Sylla Y. (Latina) .

al 3293' st Sylla Y. (Latina) .

Le formazioni ufficiali di Grosseto-Latina

US GROSSETO: Cabella, Mastroianni, Fiorani, Lorenzini, Montini, Gonnelli, Alfani, Gaddini, Ciraudo, Lorenzelli, Della Mora. A disposizione: Menicucci, Leoni, Fiorini, Gallucci, Ampollini, Fantacci, Brenna, Tosi, Fabri, Amedeo, Hasani, Mastacchi, Pitti. Allenatore: Paolo Indiani.

LATINA: Basti, Bruscagin, Calabrese, Baez, Castorri, Sylla, Riccardi, Marenco, Sussi, De Ciancio, Cioffi. A disposizione: Mastrantonio, Sbaccanti, Ercolano, Porro, De Cristofaro, Di Giovannantonio, D’Angelo, Plescia, Carillo, Lipani, De Marchi, Tomaselli, Lo Bianco. Allenatore: Gennaro Volpe.

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Mario Scala della sezione di Castellammare di Stabia, che sarà assistito da Giovanni Di Meglio della sezione di Napoli e Cataldo Zito della sezione di Rossano. La squadra arbitrale sarà chiamata a garantire equilibrio e uniformità nel metro di giudizio, gestendo con attenzione le diverse fasi dell’incontro e intervenendo con tempestività nei momenti più delicati della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL GROSSETO – La squadra di Paolo Indiani scende in campo con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Cabella; la linea difensiva è composta da Ciraudo, Gonnelli, Lorenzini e Alfani. A centrocampo agiscono Tosi e Della Mora, mentre sulla trequarti Fiorani, Fantacci e Gaddini supportano l’unica punta Mastroianni. Il sistema di gioco è pensato per garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, sfruttando la presenza dei tre trequartisti alle spalle della punta e cercando ampiezza e soluzioni negli ultimi metri.

COME ARRIVA IL LATINA – La squadra di Gennaro Volpe risponde con il 3-5-2: tra i pali c’è Di Donato; la linea difensiva è composta da Calabrese, Porro e De Santis. A centrocampo agiscono Gerbaudo, D’Angelo, Lipani, De Cristofaro e Tomaselli, mentre in attacco la coppia formata da Gagliano e Plescia guida la fase offensiva. Il sistema di gioco è pensato per garantire equilibrio e compattezza, sfruttando l’ampiezza assicurata dagli esterni e la presenza di due punte per dare maggiore incisività alla manovra offensiva.

Le probabili formazioni

GROSSETO (4-2-3-1): Cabella; Ciraudo, Gonnelli, Lorenzini, Alfani; Tosi, Della Mora; Fiorani, Fantacci, Gaddini; Mastroianni. Allenatore: Paolo Indiani

LATINA (3-5-2): Di Donato; Calabrese, Porro, De Santis; Gerbaudo, D’Angelo, Lipani, De Cristofaro, Tomaselli; Gagliano, Plescia. Allenatore: Gennaro Volpe

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Grosseto e Latina in televisione o in streaming, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.