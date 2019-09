Abbonamenti Atalanta 2019 – 2020: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei nerazzurri per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

BERGAMO – Ha preso il via lunedì 9 settembre la fase libera della Campagna abbonamenti alla Serie A TIM 2019 – 2020 dell’Atalanta. Il club nerazzurro ha reso noto, tramite il sito ufficiale, che fino a tre giorni fa erano stati complessivamente sottoscritti 15.031 abbonamenti. Esauriti i posti disponibili per gli abbonamenti nella nuova Curva Nord Pisani e ancora pochi posti disponibili per gli abbonamenti in Curva Sud Morosini.

Di seguito i prezzi settore per settore.

PREZZI ABBONAMENTI CON CARICAMENTO SU DEA CARD

Tribuna d’onore nerazzurra



Intero: 3.600

Tribuna centrale:

2.150 euro

Tribuna centrale UBI Banca

Intero: 720 euro

Ridotto donna: 500 euro

Ridotto over 65: 500 euro

Ridotto under 14: 360 euro

Ridotto invalidi: 360 euro

Family: Prelazione abbonati 110 euro; vendita libera: 220 euro

Tribuna laterale UBI Banca coperta



Vendita libera: 600 euro

Ridotto donna: 420 euro

Ridotto over 65: 420 euro

Ridotto under 14: 300 euro

Ridotto invalidi: 300 euro

Tribuna laterale UBI Banca scoperta



Intero: 300 euro

Ridotto donna: Prelazione abbonati 160 euro; vendita libera: 180 euro

Ridotto over 65: Prelazione abbonati 160 euro; vendita libera: 200 euro

Ridotto under 14: Prelazione abbonati 160 euro; vendita libera: 200 euro

Ridotto invalidi: Prelazione abbonati 160 euro; vendita libera: 150 euro

Family: Prelazione abbonati 90 euro; vendita libera: 150 euro

Parterre Ubi Banca

Intero: 300 euro

Ridotto donna: 200 euro

Ridotto over 65: 200 euro

Ridotto under 14: 150 euro

Ridotto invalidi: 150 euro

Curva Morosini

Intero: 215 euro

Ridotto donna: 150 euro

Ridotto over 65: 150 euro

Ridotto under 14: 110 euro

Ridotto invalidi: 110 euro

Curva Pisani

Intero: 350 euro

Ridotto donna: 240 euro

Ridotto over 65: 240 euro

Ridotto under 14: 150euro

Ridotto invalidi: 150 euro

PREZZI ABBONAMENTI TRADIZIONALI SVINCOLATI DALLA DEA CAR

Curva Sud Morosini

Intero: 220 euro

Donne e Over 65: 155 euro

Under 18 e Invalidi: 115 euro

Curva Sud Pisani