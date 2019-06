Abbonamenti Brescia 2019 – 2020: prezzi e informazioni

Grande entusiasmo per il ritorno in Serie A. Vendita libera prorogata fino al 1° luglio. Prezzi, riduzioni, disponibilità e modalità per la sottoscrizione dell’abbonamento

BRESCIA – C’è grande attesa per il nuovo campionato del Brescia che dopo la cavalcata vincente della scorsa stagione nella serie cadetta si appresta a disputare la A dopo anni otto anni di assenza. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio tutte le informazioni utili sulla Campagna Abbonamenti 2019 – 2020 non prima di ricordare che, come riferisce la società: “la vendita libera precedentemente programmata per il 24/06 sarà posticipata al 01/07 al fine di poter garantire il miglior servizio ai nostri tifosi, contando di potervi ospitare presso il nostro nuovo Brescia store / ticketing”. Il diritto di prelazione, destinato agli abbonati della stagione 2018-2019 si potrà esercitare o presso lo stadio Rigamonti per gli abbonati in Gradinata Alta, Gradinata Bassa e Curva Nord, da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 18.00 (Business Lounge) o negli Store BSFC, per quelli del settore Tribuna Centrale da lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00. Ricordiamo che la vendita libera è fino al 10 Agosto.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO: https://www.bresciacalcio.it/media/77/91612001377372/modulo_sottoscrizione_abbonamento_2019.20.pdf

DISPONIBILITÁ POSTI PER SETTORE

Tribuna coperta 1.500 posti

Curva nord 2.500 posti

Gradinata alta e bassa nessuna limitazione

PREZZI PER SETTORE

TRIBUNA CENTRALE

(in vendita solo allo store)

Intero € 1000

Ridotto Donna € 650

Ridotto Over 65 € 650

Ridotto Under 14* € 200

GRADINATA ALTA

(in vendita solo allo stadio)

Intero € 400

Ridotto Donna € 200

Ridotto Over 65 € 200

Ridotto Under 18** € 200

GRADINATA BASSA

(in vendita solo allo stadio)

Intero € 500

Ridotto Donna € 250

Ridotto Over 65 € 250

Ridotto Under 18** € 250

CURVA NORD

(in vendita solo allo stadio)

Intero € 290

NOTE

*RIDOTTO UNDER 14:

É necessario che il rilascio dell’abbonamento ridotto Under 14 sia abbinato all’abbonamento di un adulto nel medesimo settore a tariffa intera o ridotto donna o ridotto over 65.

**RIDOTTO UNDER 18:

Per il rilascio dell’abbonamento ridotto Under 18 per i settori di Gradinata alta e bassa, è necessario la presenza di un genitore o tutor per poter rilasciare le firme necessarie per la sottoscrizione dell’abbonamento.

La società informa che il ridotto donna è per tutte le donne, quello under 18 per i nati dal 01.01.2001 (compreso) e under 14 01.01.2005 (compreso) accompagnata da un maggiorenne. L’abbonamento acquistato dall’accompagnatore maggiorenne (valido per Ridotto Donna e Ridotto Under 65) è necessariamente a tariffa intera. Infine il ridotto over 65 ai nati prima del 31.12.1954.

Sul sito della società sono riportate anche possibilità di rateizzazione dello stesso abbonamento.