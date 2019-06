L’Italia spera in un risultato positivo da Franca – Romania. Si gioca la Coppa d’Africa e il Mondiale femminile

Lunedì 24 giugno continuano a tenere banco le nazionali. Partiamo dagli Europei Under 21 dove alla sfida Francia – Romania sono aggrappate le speranze di qualificazione azzurre. Si giocano tre partite di Coppa d’Africa dal pomeriggio mentre per il Mondiale donne seconda giornata di ottavi di finale in attesa di Italia – Cina prevista domani con supporto della webcronaca. Prima di andare a vedere tutti i risultati aggiornati dell’odierna giornata spazio a i match già disputati. Partiamo dal Canada con il successo esterno dell’Edmonton sul Pacific FC mentre nella Gold Cup 7-0 della nazionale canadese su Cuba e 3-2 esterno del Messico contro la Martinica.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]