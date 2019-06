Abbonamenti Juventus 2019 – 2020: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei bianconeri per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

TORINO – Martedì 25 giugno prende il via la campagna abbonamenti della Juventus per il campionato di Serie A 2019/20, che, oltre alle diciannove partite casalinghe, presenta la possibilità di:

assicurarsi, grazie alla prelazione, i biglietti per le gare di Champions League e Coppa Italia;

accedere alla sezione riservata “Il Mio Abbonamento”, per condividere il proprio abbonamento con altri tre amici tramite il cambio nominativo, o rimettere in vendita il proprio posto per ogni singola partita.

fruire di sconti: sui servizi presso il J|Medical; presso il J|Museum e Stadium Tour e uno sconto del 15% utilizzabile sullo store online Juventus

(per i clienti Ubi Banca) rateizzare il pagamento dell’abbonamento, utilizzando la carta Hybrid.

Previsti rincari che, sia per i rinnovi sia per le nuove sottoscrizioni, sono quantificabili attorno al 10%. Per rinnovare la propria tessera in tribuna laterale, per fare alcuni esempi pratici, oggi costa 1.260 euro contro i 1.130 euro dello scorso anno; in Tribuna Nord o Sud 650 euro a fronte dei precedenti 595 euro. Chi intende sottoscrivere un nuovo abbonamento, per esempio in Tribuna Family, spenderà 1.255 euro contro i 1.160 euro della passata stagione; in Tribuna Nord/Sud 690 uro contro 650 euro e via dicendo.

Abbonamenti Serie A 2019 2020: quanto costano

Di seguito i prezzi settore per settore e le modalità di sottoscrizione degli abbonamenti che la Juventus ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale.

Prezzi

Per chi intende rinnovare la tessera già in possesso per la stagione 2018/2019, ecco i prezzi distinti per settore:

Tribuna Ovest Laterale 1°: Intero 1.260 euro; Under 16 820 euro

Tribuna Ovest Laterale 2°: Intero 880 euro; Under 16 575 euro

Tribuna Ovest 2°: Intero: 1.150 euro; Under 16 750 euro

Tribuna Family: Intero 1.160 euro; Donne e Under 18 755 euro

Tribuna Est Centrale 1°: Intero 2.370 euro; Under 1.545 euro; Invalidi 1.545 euro

Tribuna Est Centrale 2°: Intero 1.435 euro; Under 16 935 euro; Invalidi 935 euro

Tribuna Est Laterale 1°: Intero 1.280 euro; Under 16 835 euro; Invalidi 835 euro

Tribuna Est Laterale 2°: Intero 1.000 euro: Under 16 650 euro; Invalidi 650 euro

Tribuna Nord/Sud Est 2°: Intero 745 euro; Under 16 485 euro

Tribuna Nord 1°-2°: Intero 650 euro; Under 16 425 euro; Invalidi 425 euro

Tribuna Sud 1°-2°: Intero 650 euro; Under 425 euro; Invalidi 425 euro

Tribuna Ospiti: non comunicati

I prezzi per chi intende sottoscrivere un nuovo abbonamento sono, invece, i seguenti:

Tribuna Ovest Laterale 1°: 1.355 euro; Under 16 885 euro

Tribuna Ovest Laterale 2°: Intero 975 ; Under 16 635 euro

Tribuna Ovest 2°: Intero 1.245 euro; Under 16 810 euro

Tribuna Est Centrale 1°: Intero 2.560 euro; Under 16 1.655 euro; Invalidi 1.655 euro

Tribuna Est Centrale 2°: Intero 1.550 euro; Under 16 1.010 euro; Invalidi 1.010

Tribuna Est Laterale 1°: Intero: 1.380; Under 16 900; Invalidi 900 euro

Tribuna Est Laterale 2°: Intero 1.080 euro; Under 16 710 euro; Invalidi 710 euro

Tribuna Nord/Sud Est 2°: Intero 820 euro; Under 16 535 euro

Tribuna Family: 1.255 euro; under 18 e donne 820 euro

Tribuna Nord 1°-2°: Intero 650,00; Under 16 360,00; Invalidi 450 euro

Tribuna Sud 1°-2°: Intero 690 euro; Under 14 450; Invalidi 450 euro

Tribuna Ospiti: non comunicati

Modalità di sottoscrizione

L’unico canale ufficiale per la vendita degli abbonamenti è Ticketone. Gli abbonati potranno rinnovare il proprio abbonamento sul sito Sport.Ticketone.it, nelle ricevitorie Lis abilitate, presso il Ticket Office del J|Museum, chiamando il Call Center TicketOne 892.101 o facendo riferimento, nel caso di abbonato JOFC al proprio Juventus Official Fan Club.

Dopo la fase di vendita dedicata ai rinnovi sul proprio posto fino a lunedì 8 luglio si potrà, mercoledì 10 luglio, rinnovare cambiando il posto all’interno dello Stadio: i canali di vendita abilitati sono il Ticket Office dello Juventus Museum o il Call Center Ticketone 892.101.