I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì sono dedicati ai Mondiali femminili, alla Coppa d’Africa e alla Copa America

Martedì 25 giugno si disputano due gare valide per gli ottavi di finale dei Mondiali femminili: in campo anche le Azzurre. Due sfide anche per la prima giornata del Gruppo F della Coppa d’Africa e altrettante per la Copa America. I pronostici di oggi riguardano proprio questi sei incontri, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Italia – Cina 1 (ore 18)

Match valido per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile. La Nazionale di Milena Bertolini ha chiuso il Gruppo C davanti a tutti, nonostante la sconfitta contro il Brasile. La Cina si è classificata tra le migliori terze.

Olanda – Giappone 1 (ore 21)

Match valido per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile. L’Olanda ha vinto a punteggio pieno il Gruppo E mentre il Giappone si é classificato secondo nel Gruppo D, alle spalle dell’Inghilterra.

Camerun – Guinea Bissau 1 (ore 19)

Incontro valevole per la prima giornata del Gruppo F della Coppa d’Africa. Il Camerun guidato da Clarence Seedorf, sulla carta , non dovrebbe incontrare alcuna difficoltà contro la Guinea, di livello decisamente inferiore.

Ghana – Benin 1 (ore 22)

Incontro valevole per la prima giornata del Gruppo F della Coppa d’Africa. Il Ghana è, assieme al Camerun, tra le candidate alla vittoria del girone e parte favorita nella gara contro il Benin.

Cile – Uruguay 2 (ore 1.00)

Gara valida per la terza giornata del Gruppo C della Copa America. Il Cile è in testa al giorne a punteggio pieno mentre l’Uruguay è secondo a quota 4.

Ecuador – Giappone over 2,5 (ore 1.00)

Gara valida per la terza giornata del Gruppo C della Copa America. L’Ecuador è il fanalino di coda del girone, ancora fermo a quota zero. Il Giappone ha un punto.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 25 giugno 2019

Italia – Cina 1 (1,95)

Olanda – Giappone 1 (1,82)

Camerun – Guinea Bissau 1 (1,60)

Ghana – Benin 1 (1,68)

Cile – Uruguay 2 (2,15)

Ecuador – Giappone over 2,5 (1,70)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 349 euro