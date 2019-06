Italia – Cina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Italia – Cina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale femminile, calcio d’inizio alle ore 18

MONTPELLIER – Martedì 25 giugno alle ore 18 si giocherà Italia – Cina, incontro valevole per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. Da una parte c’è la nostra Nazionale che ha chiuso il Gruppo C davanti tutti grazie alle due vittorie contro Giamaica e Australia e l’ininfluente sconfitta contro il Brasile. Dall’altra parte, invece, ci sono le cinesi che hanno chiuso il Gruppo C in terza posizione, qualificazione ottenuta all’ultimo turno grazie al pareggio con la Spagna.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 25 giugno alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ITALIA – La nostra Nazionale dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Giuliani in porta, pacchetto difensivo composto da Guagni e Bartoli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gama e Linari. A centrocampo Giugliano in cabina di regia con Galli e Cernoia mezze ali mentre davanti Girelli alle spalle del tandem offensivo composto da Giacinti e Bonasea.

QUI CINA – La Cina dovrebbe risponde col 4-4-2 con Shimeng tra i pali, reparto arretrato formato da Han Peng e Shanshan sulle fasce laterali mentre nel mezzo Wu e Lin. A centrocampo Zhang e Wang Yan in cabina di regia con Wang e Yasha sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Shanshan Wang e Li Ying.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Italia – Cina, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale femminile, verrà trasmesso in diretta su RAI 1 e sulla piattaforma Sky.

Le probabili formazioni di Italia – Cina

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli; Giacinti, Bonansea. Allenatore: Bertolini

CINA (4-4-2): Shimeng; Han Peng, Wu, Lin, Liu Shanshan; Wang, Zhang, Wang Yan, Yasha; Shanshan Wang, Li Ying. Allenatore: XiuQuan

STADIO: Stade de la Mosson