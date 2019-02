Champions League, Ajax-Real Madrid: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Ajax-Real Madrid: incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21.

AMSTERDAM – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Ajax e Real Madrid nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nell’Ajax tridente d’attacco composto da Neres, Ziyech e Tadic mentre nel Real Madrid trio offensivo formato da Bale, Benzema e Vinicius.

Le formazioni ufficiali di Ajax-Real Madrid

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Tagliafico, De Ligt, Blind; Schone, De Jong, van de Beek; Neres, Ziyech, Tadic. Allenatore: Ten Hag

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius. Allenatore: Solari